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شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تُجبر نتنياهو على الانتظار خارج مقر الحكومة

 تَعَرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 دواننج ستريت بالعاصمة لندن.

 

وتحت عنوان "نتنياهو وقف مرتبكاً ينتظر مقابلة ماي خارج 10 دوانينج ستريت"، بَثّت صحيفة "الجارديان" البريطانية، شريط فيديو لوصول نتنياهو، وانتظاره لفترة من الوقت أمام بوابة مقر رئاسة الوزراء؛ حيث لم يجد أحداً في استقباله.

 

ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحافيين من دون أن يُخفي امتعاضه من الموقف.

 

ولاحقاً، قرّر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية؛ لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.

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شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تُجبر نتنياهو على الانتظار خارج مقر الحكومة
سبق

 تَعَرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 دواننج ستريت بالعاصمة لندن.

 

وتحت عنوان "نتنياهو وقف مرتبكاً ينتظر مقابلة ماي خارج 10 دوانينج ستريت"، بَثّت صحيفة "الجارديان" البريطانية، شريط فيديو لوصول نتنياهو، وانتظاره لفترة من الوقت أمام بوابة مقر رئاسة الوزراء؛ حيث لم يجد أحداً في استقباله.

 

ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحافيين من دون أن يُخفي امتعاضه من الموقف.

 

ولاحقاً، قرّر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية؛ لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
12:18 PM

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تُجبر نتنياهو على الانتظار خارج مقر الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تَعَرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 دواننج ستريت بالعاصمة لندن.

 

وتحت عنوان "نتنياهو وقف مرتبكاً ينتظر مقابلة ماي خارج 10 دوانينج ستريت"، بَثّت صحيفة "الجارديان" البريطانية، شريط فيديو لوصول نتنياهو، وانتظاره لفترة من الوقت أمام بوابة مقر رئاسة الوزراء؛ حيث لم يجد أحداً في استقباله.

 

ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحافيين من دون أن يُخفي امتعاضه من الموقف.

 

ولاحقاً، قرّر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية؛ لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.

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