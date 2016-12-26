شاهد.. رئيس stc يستقبل ويكرم "سعد" صاحب الرسالة الشهيرة لوالدته

"البياري" قال له "توفيقك ببرك بوالدتك".. نفذ وعودك

استقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "الدكتور خالد البياري" -قبل قليل- الطالب "سعد البقمي" الذي تم تداول رسالته الشهيرة لوالدته والتي يطلب فيها جهاز آيفون .

وتفصيلاً .. استضافت الاتصالات السعودية الطالب "سعد" وعمه في إستاد الملك فهد الدولي بالرياض ، حيث جرى تكريم الطالب من قبل البياري وقدم له الهدايا التكريمية.

ووفقا للمعلومات يدرس الطالب البقمي بالصف الثاني المتوسط في محافظة الطائف ، وكان والده قد توفي قبل أشهر قليلة.

وعن الرسالة قال "كتبتها قبل أسبوعين حيث طلبت من والدتي جهاز جوال ورفضت في بداية الأمر ، فاتجهت إلى كتابة الرسالة وإرسالها لها وصدرت موافقتها".

وقدم البقمي أبياتاً شعرية امتدح فيها البياري ومبادرته، مقدما له الشكر على تفاعله واهتمامه.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية : "الموضوع كان عفويا حيث وصلتني صورة الرسالة من صديق عبر برنامج واتساب وأعجبتني وعود سعد وبره بوالدته ، فأنزلت التغريدة للبحث عنه وتكريمه على هذا الاهتمام بوالدته لأنه يستحق".

ومازح البياري الطالب قائلا له "لا بد أن تنفذ وعودك وتحافظ على صلاتك وتبر والدتك وتحرص على طاعتها ".

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "الدكتور خالد البياري" قد تفاعل مع الطالب بعد تداول رسالة قدمها لوالدته يطلب شراء جهاز آيفون 6 مستعمل مقابل تنفيذه لـ٤ وعود؛ أولها تغيير تصرفاته السابقة، ثم مواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكراته.