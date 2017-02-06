شاهد.. سجادة زهور وفلكلور شعبي في بيت الطائف بالجنادرية

مكونة من 18 ألف شتلة من مختلف الأنواع

شاركت أمانة الطائف في دعم بيت الطائف المقام ضمن جناح منطقة مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، من خلال تهيئة البيت وتجهيزه وإدارته وتشغيله وإنشاء سجادة زهور مكونة من 18 ألف شتلة من مختلف أنواع الزهور وإقامة الفعاليات الفلكلورية الشعبية، واستقبال الزوار بالهدايا وماء الورد.

وقد كلف أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أحد المختصين لإدارة بيت الطائف والذي يعد أحد ركائز جناح منطقة مكة المكرمة في الجنادرية، ويلقى الرعاية والاهتمام من مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ويجسد النمو المعماري الثري، وهويتها الأصيلة.