شاهد.. سقوط إشارة مرورية بتقاطع دوار الجامعة بجدة يُربك السير

أثارت تذمر قائدي المركبات وعابري الطريق الذي يشهد كثافة عالية

تسبب سقوط إشارة مرورية بدوار حي الجامعة بجدة في إرباك حركة السير.

وشوهدت الإشارة وهي على الأرض ما يحول دون مشاهدة البعض لها، وهو ما أدى إلى تذمر قائدي المركبات من عابري الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية، خصوصاً أنه يقع أمام مداخل جامعة الملك عبدالعزيز بأقسامها المختلفة بنين وبنات.