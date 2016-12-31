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شاهد .. شابان سعوديان يعملان على صيانة الجوال بمركبتيهما

نالا ثقة عملائهما وأشادا بقرار توطين سوق الجوالات

شق الشابان "نايف العتيبي، وخالد الشهري" طريقهما بكل جدارة ونالا استحسان كثير من عملائهما من أبناء البلد، بعد أن نفذا مشروعًا متنقلًا لصيانة الجوالات واشتريا مركبة يتنقلان بها بين الأحياء ويستقبلان الاتصالات عن طريق الرقم الذي وضعاه على مركبتهما.
 
وقالا لـ"سبق": وجدنا تعاملًا رائعًا من عملائنا، وعند الاتصال نتوجه للمنزل ونقوم بالوقوف بالسيارة أمامه ونتولى إصلاحه في المكان نفسه، بعد أن نتفق على السعر بيننا.
 
وتابعا: بدأت الفكرة بعد أن وجدنا طفلة معاقة لا تستطيع أن توصل جوالها إلى المحال فأخذناه منها وأصلحناه وأعدناه لها، وهنا بدأت فكرة سيارة متنقلة للصيانة، فلا نملك مبلغًا لفتح محل بسبب الإيجار العالي.
 
وأضافا: استفدنا كثيرًا من الدورات التي نفذت لصيانة الجوالات وأصبحت لدينا الخبرة الكافية لتقديم الخدمة لأهلنا وأبناء البلد وهم مطمئنون على سرية وخصوصية ما يوجد بأجهزتهم من حيث صيانتها أمام أعينهم.
 
واختتما حديثهما بالدعاء لخادم الحرمين -حفظه الله- على قرار توطين محال صيانة الجوال الذي بالفعل أصبح باب رزق كبير لمن يبحث عن العمل الشريف وكسب اليد الحلال.

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شاهد .. شابان سعوديان يعملان على صيانة الجوال بمركبتيهما
سبق

شق الشابان "نايف العتيبي، وخالد الشهري" طريقهما بكل جدارة ونالا استحسان كثير من عملائهما من أبناء البلد، بعد أن نفذا مشروعًا متنقلًا لصيانة الجوالات واشتريا مركبة يتنقلان بها بين الأحياء ويستقبلان الاتصالات عن طريق الرقم الذي وضعاه على مركبتهما.
 
وقالا لـ"سبق": وجدنا تعاملًا رائعًا من عملائنا، وعند الاتصال نتوجه للمنزل ونقوم بالوقوف بالسيارة أمامه ونتولى إصلاحه في المكان نفسه، بعد أن نتفق على السعر بيننا.
 
وتابعا: بدأت الفكرة بعد أن وجدنا طفلة معاقة لا تستطيع أن توصل جوالها إلى المحال فأخذناه منها وأصلحناه وأعدناه لها، وهنا بدأت فكرة سيارة متنقلة للصيانة، فلا نملك مبلغًا لفتح محل بسبب الإيجار العالي.
 
وأضافا: استفدنا كثيرًا من الدورات التي نفذت لصيانة الجوالات وأصبحت لدينا الخبرة الكافية لتقديم الخدمة لأهلنا وأبناء البلد وهم مطمئنون على سرية وخصوصية ما يوجد بأجهزتهم من حيث صيانتها أمام أعينهم.
 
واختتما حديثهما بالدعاء لخادم الحرمين -حفظه الله- على قرار توطين محال صيانة الجوال الذي بالفعل أصبح باب رزق كبير لمن يبحث عن العمل الشريف وكسب اليد الحلال.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:00 PM
نالا ثقة عملائهما وأشادا بقرار توطين سوق الجوالات

شاهد .. شابان سعوديان يعملان على صيانة الجوال بمركبتيهما

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
27
30,539

شق الشابان "نايف العتيبي، وخالد الشهري" طريقهما بكل جدارة ونالا استحسان كثير من عملائهما من أبناء البلد، بعد أن نفذا مشروعًا متنقلًا لصيانة الجوالات واشتريا مركبة يتنقلان بها بين الأحياء ويستقبلان الاتصالات عن طريق الرقم الذي وضعاه على مركبتهما.
 
وقالا لـ"سبق": وجدنا تعاملًا رائعًا من عملائنا، وعند الاتصال نتوجه للمنزل ونقوم بالوقوف بالسيارة أمامه ونتولى إصلاحه في المكان نفسه، بعد أن نتفق على السعر بيننا.
 
وتابعا: بدأت الفكرة بعد أن وجدنا طفلة معاقة لا تستطيع أن توصل جوالها إلى المحال فأخذناه منها وأصلحناه وأعدناه لها، وهنا بدأت فكرة سيارة متنقلة للصيانة، فلا نملك مبلغًا لفتح محل بسبب الإيجار العالي.
 
وأضافا: استفدنا كثيرًا من الدورات التي نفذت لصيانة الجوالات وأصبحت لدينا الخبرة الكافية لتقديم الخدمة لأهلنا وأبناء البلد وهم مطمئنون على سرية وخصوصية ما يوجد بأجهزتهم من حيث صيانتها أمام أعينهم.
 
واختتما حديثهما بالدعاء لخادم الحرمين -حفظه الله- على قرار توطين محال صيانة الجوال الذي بالفعل أصبح باب رزق كبير لمن يبحث عن العمل الشريف وكسب اليد الحلال.

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