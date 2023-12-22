كشفت الإدارة العامة للمرور تفاصيل الحادثة التي شهدها الجسر المعلق بالرياض اليوم، والتي صدم فيها قائد مركبة "هايلكس" مركبات عدة تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد. وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للحادثة، التي ظهر من خلالها قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يصدم المركبات التي تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد؛ لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض مساء اليوم. وبيَّنت الإدارة أنه سبق ذلك مرور قائد تلك المركبة من نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض، وكان يقود بسرعة عالية، ولم يتوقف، وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة، وعند دخوله الجسر المعلق فوجئ بأن الحركة المرورية متوقفة أمامه، لكنه استمر في تهوره محاولاً الهرب بعد صدمه مركبات عدة عمدًا حتى توقف تمامًا بعد احتجاز مركبته، ومن ثم القبض عليه من قِبل المتضررين من الحادث، بحضور أحد رجال المرور الموجود في الموقع نفسه، بعدما أوقف حركة المرور تمامًا أمامه؛ حتى لا يتمكن من الهرب. وقد تم التحفظ على الجاني مباشرة داخل الدورية الرسمية. وأوضحت أنه بعد التأكد من وضع قائد المركبة اتضح أنه في العقد الثاني من العمر، وكان في حالة "غير طبيعية"، ووُجدت معه قطعة صغيرة، يُشتبه بأنها مادة "الحشيش المخدر"، مع مجموعة من "ورق الشام". وأضافت بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني، التي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ما ينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية. كما جرى حجز مركبته في حجز المرور، ونقل جميع المركبات المتضررة، التي تجاوز عددها ١٠ مركبات. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها دائمًا ما تحذر من تجاوز الأنظمة المرورية، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يتجاوز الأنظمة.

شاهد.. شاب في حالة غير طبيعية يصدم السيارات متعمدًا بالرياض.. تعرَّف على التفاصيل عبدالله البرقاوي سبق 2016-12-20 كشفت الإدارة العامة للمرور تفاصيل الحادثة التي شهدها الجسر المعلق بالرياض اليوم، والتي صدم فيها قائد مركبة "هايلكس" مركبات عدة تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد.



وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للحادثة، التي ظهر من خلالها قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يصدم المركبات التي تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد؛ لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض مساء اليوم.



وبيَّنت الإدارة أنه سبق ذلك مرور قائد تلك المركبة من نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض، وكان يقود بسرعة عالية، ولم يتوقف، وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة، وعند دخوله الجسر المعلق فوجئ بأن الحركة المرورية متوقفة أمامه، لكنه استمر في تهوره محاولاً الهرب بعد صدمه مركبات عدة عمدًا حتى توقف تمامًا بعد احتجاز مركبته، ومن ثم القبض عليه من قِبل المتضررين من الحادث، بحضور أحد رجال المرور الموجود في الموقع نفسه، بعدما أوقف حركة المرور تمامًا أمامه؛ حتى لا يتمكن من الهرب. وقد تم التحفظ على الجاني مباشرة داخل الدورية الرسمية.



وأوضحت أنه بعد التأكد من وضع قائد المركبة اتضح أنه في العقد الثاني من العمر، وكان في حالة "غير طبيعية"، ووُجدت معه قطعة صغيرة، يُشتبه بأنها مادة "الحشيش المخدر"، مع مجموعة من "ورق الشام".



وأضافت بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني، التي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ما ينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية. كما جرى حجز مركبته في حجز المرور، ونقل جميع المركبات المتضررة، التي تجاوز عددها ١٠ مركبات.



وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها دائمًا ما تحذر من تجاوز الأنظمة المرورية، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يتجاوز الأنظمة.



20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438 08:28 PM

اخر تعديل 22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438 07:25 PM

هرب من نقطة تفتيش وكان في حالة غير طبيعية وكاد يدهس رجل مرور

شاهد.. شاب في حالة غير طبيعية يصدم السيارات متعمدًا بالرياض.. تعرَّف على التفاصيل





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كشفت الإدارة العامة للمرور تفاصيل الحادثة التي شهدها الجسر المعلق بالرياض اليوم، والتي صدم فيها قائد مركبة "هايلكس" مركبات عدة تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد.



وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للحادثة، التي ظهر من خلالها قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يصدم المركبات التي تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد؛ لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض مساء اليوم.



وبيَّنت الإدارة أنه سبق ذلك مرور قائد تلك المركبة من نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض، وكان يقود بسرعة عالية، ولم يتوقف، وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة، وعند دخوله الجسر المعلق فوجئ بأن الحركة المرورية متوقفة أمامه، لكنه استمر في تهوره محاولاً الهرب بعد صدمه مركبات عدة عمدًا حتى توقف تمامًا بعد احتجاز مركبته، ومن ثم القبض عليه من قِبل المتضررين من الحادث، بحضور أحد رجال المرور الموجود في الموقع نفسه، بعدما أوقف حركة المرور تمامًا أمامه؛ حتى لا يتمكن من الهرب. وقد تم التحفظ على الجاني مباشرة داخل الدورية الرسمية.



وأوضحت أنه بعد التأكد من وضع قائد المركبة اتضح أنه في العقد الثاني من العمر، وكان في حالة "غير طبيعية"، ووُجدت معه قطعة صغيرة، يُشتبه بأنها مادة "الحشيش المخدر"، مع مجموعة من "ورق الشام".



وأضافت بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني، التي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ما ينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية. كما جرى حجز مركبته في حجز المرور، ونقل جميع المركبات المتضررة، التي تجاوز عددها ١٠ مركبات.



وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها دائمًا ما تحذر من تجاوز الأنظمة المرورية، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يتجاوز الأنظمة.

