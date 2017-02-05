النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

شاهد.. صيانة أعطال قرية الجنادرية بسواعد سعودية

بواسطة 20 شاباً من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء

تصوير: عبد الملك سرور: تجاوزوا المألوف وقبلوا التحدي.. شباب سعودي تخطى ثقافة العيب وأثبت للمجتمع والعالم أجمع أنه قادر على تحقيق طموحاته ومنافسة الآخرين من الدول الشقيقة والصديقة في العمل والجد، ليتخطوا بكل ذلك الأعراف والتقاليد والشائعات التي كانت تدعي وتزيف حقيقة وقدرة هؤلاء الشباب القادر والمتمسك بتعاليم دينه وتوجيهات ولاة أمره.

وقدم المهرجان الوطني للتراث والثقافة صورة مبسطة كنموذج لهؤلاء الشباب الذين تفوقوا في جميع المجالات التي يدخلونها وأوكل إلى 20 شابا من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء عملية إدارة التشغيل والصيانة لمرافق القطاعات المشاركة إن حدث أي عطل طارئ  في جميع الاختصاصات.

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني قائلا: إن برنامج الشؤون التطوعية هو أحد البرامج التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني وقائم منذ 7 سنوات.

وأضاف: نعمل بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني.. المتطوعون يعملون في أربعة محاور وأقسام، هي الكهرباء والنجارة واللحام والتمديدات الصحية ويعملون على مدار 24 ساعة حيث ينجزون يوميا ما يقارب 200 مهمة عمل وأجروا اليوم صيانة كاملة لسكن المشاركين ولجناح الفنون الشعبية.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. صيانة أعطال قرية الجنادرية بسواعد سعودية
سبق

تصوير: عبد الملك سرور: تجاوزوا المألوف وقبلوا التحدي.. شباب سعودي تخطى ثقافة العيب وأثبت للمجتمع والعالم أجمع أنه قادر على تحقيق طموحاته ومنافسة الآخرين من الدول الشقيقة والصديقة في العمل والجد، ليتخطوا بكل ذلك الأعراف والتقاليد والشائعات التي كانت تدعي وتزيف حقيقة وقدرة هؤلاء الشباب القادر والمتمسك بتعاليم دينه وتوجيهات ولاة أمره.

وقدم المهرجان الوطني للتراث والثقافة صورة مبسطة كنموذج لهؤلاء الشباب الذين تفوقوا في جميع المجالات التي يدخلونها وأوكل إلى 20 شابا من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء عملية إدارة التشغيل والصيانة لمرافق القطاعات المشاركة إن حدث أي عطل طارئ  في جميع الاختصاصات.

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني قائلا: إن برنامج الشؤون التطوعية هو أحد البرامج التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني وقائم منذ 7 سنوات.

وأضاف: نعمل بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني.. المتطوعون يعملون في أربعة محاور وأقسام، هي الكهرباء والنجارة واللحام والتمديدات الصحية ويعملون على مدار 24 ساعة حيث ينجزون يوميا ما يقارب 200 مهمة عمل وأجروا اليوم صيانة كاملة لسكن المشاركين ولجناح الفنون الشعبية.
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:16 PM
بواسطة 20 شاباً من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء

شاهد.. صيانة أعطال قرية الجنادرية بسواعد سعودية

A A A
غزوان الحسن - الرياض
0
804

تصوير: عبد الملك سرور: تجاوزوا المألوف وقبلوا التحدي.. شباب سعودي تخطى ثقافة العيب وأثبت للمجتمع والعالم أجمع أنه قادر على تحقيق طموحاته ومنافسة الآخرين من الدول الشقيقة والصديقة في العمل والجد، ليتخطوا بكل ذلك الأعراف والتقاليد والشائعات التي كانت تدعي وتزيف حقيقة وقدرة هؤلاء الشباب القادر والمتمسك بتعاليم دينه وتوجيهات ولاة أمره.

وقدم المهرجان الوطني للتراث والثقافة صورة مبسطة كنموذج لهؤلاء الشباب الذين تفوقوا في جميع المجالات التي يدخلونها وأوكل إلى 20 شابا من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء عملية إدارة التشغيل والصيانة لمرافق القطاعات المشاركة إن حدث أي عطل طارئ  في جميع الاختصاصات.

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني قائلا: إن برنامج الشؤون التطوعية هو أحد البرامج التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني وقائم منذ 7 سنوات.

وأضاف: نعمل بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني.. المتطوعون يعملون في أربعة محاور وأقسام، هي الكهرباء والنجارة واللحام والتمديدات الصحية ويعملون على مدار 24 ساعة حيث ينجزون يوميا ما يقارب 200 مهمة عمل وأجروا اليوم صيانة كاملة لسكن المشاركين ولجناح الفنون الشعبية.
 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,336
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة