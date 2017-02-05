شاهد.. صيانة أعطال قرية الجنادرية بسواعد سعودية

بواسطة 20 شاباً من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء

تصوير: عبد الملك سرور: تجاوزوا المألوف وقبلوا التحدي.. شباب سعودي تخطى ثقافة العيب وأثبت للمجتمع والعالم أجمع أنه قادر على تحقيق طموحاته ومنافسة الآخرين من الدول الشقيقة والصديقة في العمل والجد، ليتخطوا بكل ذلك الأعراف والتقاليد والشائعات التي كانت تدعي وتزيف حقيقة وقدرة هؤلاء الشباب القادر والمتمسك بتعاليم دينه وتوجيهات ولاة أمره.

وقدم المهرجان الوطني للتراث والثقافة صورة مبسطة كنموذج لهؤلاء الشباب الذين تفوقوا في جميع المجالات التي يدخلونها وأوكل إلى 20 شابا من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء عملية إدارة التشغيل والصيانة لمرافق القطاعات المشاركة إن حدث أي عطل طارئ في جميع الاختصاصات.

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني قائلا: إن برنامج الشؤون التطوعية هو أحد البرامج التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني وقائم منذ 7 سنوات.

وأضاف: نعمل بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني.. المتطوعون يعملون في أربعة محاور وأقسام، هي الكهرباء والنجارة واللحام والتمديدات الصحية ويعملون على مدار 24 ساعة حيث ينجزون يوميا ما يقارب 200 مهمة عمل وأجروا اليوم صيانة كاملة لسكن المشاركين ولجناح الفنون الشعبية.

