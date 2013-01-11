شاهد.. ضابط حرس جمهوري مُنشق يسأل المخلوع والحوثيين: أين الرواتب؟

قال: يهينوننا ونحن نردد "الله أكبر.. هيهات منا الذلة "

تساءل أحد منسوبي الحرس الجمهوري التابع للانقلابي علي عبدالله صالح في مقطع فيديو بثه نشطاء من صنعاء عن مرتبات منسوبي الحرس الجمهوري التي لم يستلموها منذ 5 أشهر.



وقال في مقطع فيديو بُث عبر يويتوب: "من خمسة أشهر ونحن نُهان من أصحاب الأفران والبقالات لأننا بلا رواتب، وللأسف أصبحنا نمجد من يهيننا ويمسح بكرامتنا الإسفلت، ونحن نردد "الله أكبر.. هيهات منا الذلة".



وأضاف: "قوم إذا لطم الحذاء بخده.. صاح الحذاء بأي ذنب لطمت".



وطالب نشطاء يمنيون وزملاء ضابط الحرس الجمهوري عيسى العذري إطلاق سراحه بعد أن نُقل من سجن شرطة العمري بصنعاء المُحتلة إلى سجن الثورة مُحملين المخلوع والحوثي مسؤولية سلامته وأسرته.

