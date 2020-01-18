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شاهد .. ضبط آسيويَّيْن يصنعان الخمر بدورات مياه في "الدواسر"

إتلاف كميات كبيرة قبل توزيعها بشاحنة تبريد .. ومصادرة مواد التصنيع

 نجحت جهود رجال الأمن بشعبة البحث والتحرّي في محافظة وادي الدواسر، في ضبط مصنع للخمور يديره  فلبينيان اثنان بداخل دورات مياه بإحدى الشقق في المحافظة.

 

تفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ "سبق": إن الجهات الأمنية في وادي الدواسر، ممثلة برجال البحث والتحرّي تلقت بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن قيام شخصيْن بتصنيع الخمور المحلية بداخل شقتهما وترويجها على شاحنة تبريد عائدة لإحدى الشركات الغذائية.

 

وأضافت المصادر، أنه تمّ التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف ومتابعة شاحنة التبريد واستيقافها وضبط سائقها متلبساً وبحوزته 60 قارورة سعة لترين من مادة العرق المسكر مُعدة للتوزيع، وبدهم الشقة عُثر على عدد 24 قارورة من العرق وبرميل واحد سعة 220 لتراً مليئاً بمادة العرق الجاهز، إضافة إلى أدوات التصنيع.

 

وتحفّظ أفراد البحث والتحرّى على الكميات بغرض إتلافها ومن ثم إعداد محضر بذلك، فيما تمّت إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصّة بوادي الدواسر؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. ضبط آسيويَّيْن يصنعان الخمر بدورات مياه في "الدواسر"
سبق

 نجحت جهود رجال الأمن بشعبة البحث والتحرّي في محافظة وادي الدواسر، في ضبط مصنع للخمور يديره  فلبينيان اثنان بداخل دورات مياه بإحدى الشقق في المحافظة.

 

تفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ "سبق": إن الجهات الأمنية في وادي الدواسر، ممثلة برجال البحث والتحرّي تلقت بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن قيام شخصيْن بتصنيع الخمور المحلية بداخل شقتهما وترويجها على شاحنة تبريد عائدة لإحدى الشركات الغذائية.

 

وأضافت المصادر، أنه تمّ التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف ومتابعة شاحنة التبريد واستيقافها وضبط سائقها متلبساً وبحوزته 60 قارورة سعة لترين من مادة العرق المسكر مُعدة للتوزيع، وبدهم الشقة عُثر على عدد 24 قارورة من العرق وبرميل واحد سعة 220 لتراً مليئاً بمادة العرق الجاهز، إضافة إلى أدوات التصنيع.

 

وتحفّظ أفراد البحث والتحرّى على الكميات بغرض إتلافها ومن ثم إعداد محضر بذلك، فيما تمّت إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصّة بوادي الدواسر؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:06 AM
إتلاف كميات كبيرة قبل توزيعها بشاحنة تبريد .. ومصادرة مواد التصنيع

شاهد .. ضبط آسيويَّيْن يصنعان الخمر بدورات مياه في "الدواسر"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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9,495

 نجحت جهود رجال الأمن بشعبة البحث والتحرّي في محافظة وادي الدواسر، في ضبط مصنع للخمور يديره  فلبينيان اثنان بداخل دورات مياه بإحدى الشقق في المحافظة.

 

تفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ "سبق": إن الجهات الأمنية في وادي الدواسر، ممثلة برجال البحث والتحرّي تلقت بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن قيام شخصيْن بتصنيع الخمور المحلية بداخل شقتهما وترويجها على شاحنة تبريد عائدة لإحدى الشركات الغذائية.

 

وأضافت المصادر، أنه تمّ التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف ومتابعة شاحنة التبريد واستيقافها وضبط سائقها متلبساً وبحوزته 60 قارورة سعة لترين من مادة العرق المسكر مُعدة للتوزيع، وبدهم الشقة عُثر على عدد 24 قارورة من العرق وبرميل واحد سعة 220 لتراً مليئاً بمادة العرق الجاهز، إضافة إلى أدوات التصنيع.

 

وتحفّظ أفراد البحث والتحرّى على الكميات بغرض إتلافها ومن ثم إعداد محضر بذلك، فيما تمّت إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصّة بوادي الدواسر؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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