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شاهد.. ضبط خلية ومليونيْ حبة مخدرة بجدة ومتابعة أعوانها خارج المملكة

قوامها 5 مستقبلين.. والكميات عُثِر عليها بحاوية لتصنيع الثلج داخل مستودع

أحبطت "مكافحة المخدرات" بمحافظة جدة، محاولةَ تهريب وترويج أكثر من مليونيْ حبة كبتاجون مخدرة للمملكة، وضبط الأشخاص المستقبلين "خلية"، ولا تزال المتابعة مستمرة؛ للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

 

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة، أنه -في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة- فقد توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة واستلامها بالداخل.

 

وأضاف: "ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكّن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى محافظة جدة، وتم تكليف فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة، وتم -بحمد الله- الوصول لتلك الكمية المُخزّنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة".

 

وأوضح: "بمداهمة المستودع تم العثور على حاوية، وتَبَيّن أن بداخلها مصنعاً متحركاً لإنتاج قوالب الثلج، وبداخلها صناديق نحاسية مخبأً بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.3) مليون حبة؛ حيث تم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، ولا تزال المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

 

وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها -بعون الله تعالى- على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط خلية ومليونيْ حبة مخدرة بجدة ومتابعة أعوانها خارج المملكة
سبق

أحبطت "مكافحة المخدرات" بمحافظة جدة، محاولةَ تهريب وترويج أكثر من مليونيْ حبة كبتاجون مخدرة للمملكة، وضبط الأشخاص المستقبلين "خلية"، ولا تزال المتابعة مستمرة؛ للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

 

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة، أنه -في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة- فقد توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة واستلامها بالداخل.

 

وأضاف: "ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكّن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى محافظة جدة، وتم تكليف فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة، وتم -بحمد الله- الوصول لتلك الكمية المُخزّنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة".

 

وأوضح: "بمداهمة المستودع تم العثور على حاوية، وتَبَيّن أن بداخلها مصنعاً متحركاً لإنتاج قوالب الثلج، وبداخلها صناديق نحاسية مخبأً بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.3) مليون حبة؛ حيث تم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، ولا تزال المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

 

وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها -بعون الله تعالى- على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
02:07 PM
قوامها 5 مستقبلين.. والكميات عُثِر عليها بحاوية لتصنيع الثلج داخل مستودع

شاهد.. ضبط خلية ومليونيْ حبة مخدرة بجدة ومتابعة أعوانها خارج المملكة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
21
23,368

أحبطت "مكافحة المخدرات" بمحافظة جدة، محاولةَ تهريب وترويج أكثر من مليونيْ حبة كبتاجون مخدرة للمملكة، وضبط الأشخاص المستقبلين "خلية"، ولا تزال المتابعة مستمرة؛ للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

 

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة، أنه -في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة- فقد توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة واستلامها بالداخل.

 

وأضاف: "ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكّن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى محافظة جدة، وتم تكليف فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة، وتم -بحمد الله- الوصول لتلك الكمية المُخزّنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة".

 

وأوضح: "بمداهمة المستودع تم العثور على حاوية، وتَبَيّن أن بداخلها مصنعاً متحركاً لإنتاج قوالب الثلج، وبداخلها صناديق نحاسية مخبأً بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.3) مليون حبة؛ حيث تم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، ولا تزال المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

 

وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها -بعون الله تعالى- على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.

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