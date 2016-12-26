شاهد.. ضبط 32 مجهولاً وسيارة مطلوبة بـ"وادي الدواسر".. هكذا تم التتبع والتمشيط

"سبق" رصدت جهد رجال الأمن.. ومصادر: جميعهم صوماليون وسُلموا للجهات المختصة

أطاحت القوة الأمنية المشكّلة من قطاعات عدة في محافظة وادي الدواسر، عصر أمس، بمجموعة كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل؛ ذلك أثناء جولة القوة جنوب المحافظة.

ورصدت "سبق"، القوة الأمنية المشكّلة بقيادة الرائد عبدالله بن عايض آل هقشة التى دأبت على تمشيط المواقع المشتبه بها وتتبع المخالفين في عدة مواقع جنوب وشرق المحافظة؛ حيث تم من خلالها ضبط مجموعة كبيرة من المجهولين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوة قبضت على 32 مجهولاً من جنسيات مختلفة، وأثناء التمشيط اشتبهت القوة بمركبة من نوع "أكسنت"، حاول قائدها الفرار بعد مشاهدة الفرق الأمنية، وبعد استيقاف المركبة اتضح أنها مطلوبة وبداخلها شخصان مجهولان من الجنسية الصومالية، وتم تسليمهما للجهات المختصة؛ لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات.

وأضافت: "تمكنت القوة الأمنية، الخميس الماضي، من ضبط سيارة مطلوبة يقودها مجهول يمني وبحوزته مبلغ 45 ألف ريال، كما ألقت القبض على 27 مجهولاً في حملة شملت عدة شوارع وطرق زراعية، وتم تحويلهم إلى الجهة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

يُذكر أن القوة الأمنية المشكّلة من عدة قطاعات أمنية وبإشراف محافظ وادي الدواسر، قد حققت، مؤخراً، إنجازات بارزة، طالب من خلالها المواطنون باستمرارها؛ لجهودها الواضحة في ضبط العمالة السائبة ومخالفي الأنظمة المرورية.