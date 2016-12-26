النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. ضبط 32 مجهولاً وسيارة مطلوبة بـ"وادي الدواسر".. هكذا تم التتبع والتمشيط

"سبق" رصدت جهد رجال الأمن.. ومصادر: جميعهم صوماليون وسُلموا للجهات المختصة

 أطاحت القوة الأمنية المشكّلة من قطاعات عدة في محافظة وادي الدواسر، عصر أمس، بمجموعة كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل؛ ذلك أثناء جولة القوة جنوب المحافظة.

ورصدت "سبق"، القوة الأمنية المشكّلة بقيادة الرائد عبدالله بن عايض آل هقشة التى دأبت على تمشيط المواقع المشتبه بها وتتبع المخالفين في عدة مواقع جنوب وشرق المحافظة؛ حيث تم من خلالها ضبط مجموعة كبيرة من المجهولين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوة قبضت على 32 مجهولاً من جنسيات مختلفة، وأثناء التمشيط اشتبهت القوة بمركبة من نوع "أكسنت"، حاول قائدها الفرار بعد مشاهدة الفرق الأمنية، وبعد استيقاف المركبة اتضح أنها مطلوبة وبداخلها شخصان مجهولان من الجنسية الصومالية، وتم تسليمهما للجهات المختصة؛ لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات.

وأضافت: "تمكنت القوة الأمنية، الخميس الماضي، من ضبط سيارة مطلوبة يقودها مجهول يمني وبحوزته مبلغ 45 ألف ريال، كما ألقت القبض على 27 مجهولاً في حملة شملت عدة شوارع وطرق زراعية، وتم تحويلهم إلى الجهة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

يُذكر أن القوة الأمنية المشكّلة من عدة قطاعات أمنية وبإشراف محافظ وادي الدواسر، قد حققت، مؤخراً، إنجازات بارزة، طالب من خلالها المواطنون باستمرارها؛ لجهودها الواضحة في ضبط العمالة السائبة ومخالفي الأنظمة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ضبط 32 مجهولاً وسيارة مطلوبة بـ"وادي الدواسر".. هكذا تم التتبع والتمشيط
سبق

 أطاحت القوة الأمنية المشكّلة من قطاعات عدة في محافظة وادي الدواسر، عصر أمس، بمجموعة كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل؛ ذلك أثناء جولة القوة جنوب المحافظة.

ورصدت "سبق"، القوة الأمنية المشكّلة بقيادة الرائد عبدالله بن عايض آل هقشة التى دأبت على تمشيط المواقع المشتبه بها وتتبع المخالفين في عدة مواقع جنوب وشرق المحافظة؛ حيث تم من خلالها ضبط مجموعة كبيرة من المجهولين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوة قبضت على 32 مجهولاً من جنسيات مختلفة، وأثناء التمشيط اشتبهت القوة بمركبة من نوع "أكسنت"، حاول قائدها الفرار بعد مشاهدة الفرق الأمنية، وبعد استيقاف المركبة اتضح أنها مطلوبة وبداخلها شخصان مجهولان من الجنسية الصومالية، وتم تسليمهما للجهات المختصة؛ لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات.

وأضافت: "تمكنت القوة الأمنية، الخميس الماضي، من ضبط سيارة مطلوبة يقودها مجهول يمني وبحوزته مبلغ 45 ألف ريال، كما ألقت القبض على 27 مجهولاً في حملة شملت عدة شوارع وطرق زراعية، وتم تحويلهم إلى الجهة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

يُذكر أن القوة الأمنية المشكّلة من عدة قطاعات أمنية وبإشراف محافظ وادي الدواسر، قد حققت، مؤخراً، إنجازات بارزة، طالب من خلالها المواطنون باستمرارها؛ لجهودها الواضحة في ضبط العمالة السائبة ومخالفي الأنظمة المرورية.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
11:31 AM
"سبق" رصدت جهد رجال الأمن.. ومصادر: جميعهم صوماليون وسُلموا للجهات المختصة

شاهد.. ضبط 32 مجهولاً وسيارة مطلوبة بـ"وادي الدواسر".. هكذا تم التتبع والتمشيط

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
7
11,755

 أطاحت القوة الأمنية المشكّلة من قطاعات عدة في محافظة وادي الدواسر، عصر أمس، بمجموعة كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل؛ ذلك أثناء جولة القوة جنوب المحافظة.

ورصدت "سبق"، القوة الأمنية المشكّلة بقيادة الرائد عبدالله بن عايض آل هقشة التى دأبت على تمشيط المواقع المشتبه بها وتتبع المخالفين في عدة مواقع جنوب وشرق المحافظة؛ حيث تم من خلالها ضبط مجموعة كبيرة من المجهولين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوة قبضت على 32 مجهولاً من جنسيات مختلفة، وأثناء التمشيط اشتبهت القوة بمركبة من نوع "أكسنت"، حاول قائدها الفرار بعد مشاهدة الفرق الأمنية، وبعد استيقاف المركبة اتضح أنها مطلوبة وبداخلها شخصان مجهولان من الجنسية الصومالية، وتم تسليمهما للجهات المختصة؛ لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات.

وأضافت: "تمكنت القوة الأمنية، الخميس الماضي، من ضبط سيارة مطلوبة يقودها مجهول يمني وبحوزته مبلغ 45 ألف ريال، كما ألقت القبض على 27 مجهولاً في حملة شملت عدة شوارع وطرق زراعية، وتم تحويلهم إلى الجهة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

يُذكر أن القوة الأمنية المشكّلة من عدة قطاعات أمنية وبإشراف محافظ وادي الدواسر، قد حققت، مؤخراً، إنجازات بارزة، طالب من خلالها المواطنون باستمرارها؛ لجهودها الواضحة في ضبط العمالة السائبة ومخالفي الأنظمة المرورية.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,289
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,121
1200

1200

17 ديسمبر
5,799
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,064

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة