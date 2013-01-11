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شاهد.. 80 طبيب وطالب يقدمون الخدمة في مباراة "الاتفاق وغلطة سراي"

امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في المباراة الودية التي أقيمت بين فريقي الاتفاق وفريق غلطة سراي التركي وذلك بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث تضمنت مشاركة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية في المناسبة من خلال تواجد 80 متطوع ما بين أطباء وطلاب طب قدموا الخدمة الطبية لطالبيها داخل المدرجات، وذلك امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي وانطلاقا من مبدأ شراكتها ودورها الاجتماعي.


وتضمنت أيضاً مشاركة الهيئة تواجد القافلة التوعوية خارج الملعب منذ وقت مبكر لتقديم برامج توعوية للجماهير  الحاضرة للمباراة وبما تحتويه القافلة من شاشات عرض داخلية وخارجية، ومجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لمصاب ومسعف، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

وتهدف القافلة التوعوية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ودور رجال هيئة الهلال الأحمر، وضرورة التعاون معهم لتأدية مهامهم الإنسانية، سواء من خلال سرعة التبليغ، أو إفساح المجال لسيارات الهلال الأحمر خلال تنقلاتها في الطرق، أو الابتعاد عن مواقع الحوادث، وعدم التجمهر حولها، خلال اللحظات الحرجة.

    
 

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شاهد.. 80 طبيب وطالب يقدمون الخدمة في مباراة "الاتفاق وغلطة سراي"
سبق

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في المباراة الودية التي أقيمت بين فريقي الاتفاق وفريق غلطة سراي التركي وذلك بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث تضمنت مشاركة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية في المناسبة من خلال تواجد 80 متطوع ما بين أطباء وطلاب طب قدموا الخدمة الطبية لطالبيها داخل المدرجات، وذلك امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي وانطلاقا من مبدأ شراكتها ودورها الاجتماعي.


وتضمنت أيضاً مشاركة الهيئة تواجد القافلة التوعوية خارج الملعب منذ وقت مبكر لتقديم برامج توعوية للجماهير  الحاضرة للمباراة وبما تحتويه القافلة من شاشات عرض داخلية وخارجية، ومجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لمصاب ومسعف، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

وتهدف القافلة التوعوية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ودور رجال هيئة الهلال الأحمر، وضرورة التعاون معهم لتأدية مهامهم الإنسانية، سواء من خلال سرعة التبليغ، أو إفساح المجال لسيارات الهلال الأحمر خلال تنقلاتها في الطرق، أو الابتعاد عن مواقع الحوادث، وعدم التجمهر حولها، خلال اللحظات الحرجة.

    
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:06 AM
امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي

شاهد.. 80 طبيب وطالب يقدمون الخدمة في مباراة "الاتفاق وغلطة سراي"

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ياسر العتيبي - الدمام
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شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في المباراة الودية التي أقيمت بين فريقي الاتفاق وفريق غلطة سراي التركي وذلك بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث تضمنت مشاركة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية في المناسبة من خلال تواجد 80 متطوع ما بين أطباء وطلاب طب قدموا الخدمة الطبية لطالبيها داخل المدرجات، وذلك امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي وانطلاقا من مبدأ شراكتها ودورها الاجتماعي.


وتضمنت أيضاً مشاركة الهيئة تواجد القافلة التوعوية خارج الملعب منذ وقت مبكر لتقديم برامج توعوية للجماهير  الحاضرة للمباراة وبما تحتويه القافلة من شاشات عرض داخلية وخارجية، ومجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لمصاب ومسعف، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

وتهدف القافلة التوعوية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ودور رجال هيئة الهلال الأحمر، وضرورة التعاون معهم لتأدية مهامهم الإنسانية، سواء من خلال سرعة التبليغ، أو إفساح المجال لسيارات الهلال الأحمر خلال تنقلاتها في الطرق، أو الابتعاد عن مواقع الحوادث، وعدم التجمهر حولها، خلال اللحظات الحرجة.

    
 

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