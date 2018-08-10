شاهد .. "طيب اسم" بتبوك لوحة بين الجبال وشاطئ البحر

موقع ساحر بـ"البدع" يمتاز بجمال الطبيعة واعتدال الطقس

تصوير: فهد العنزي:

تحوي محافظة البدع بمنطقة تبوك عديدًا من الشواهد الحضارية المتتالية من فترات ما قبل الميلاد وعلى مر العصور، وحتى فجر الإسلام، واستمر ازدهارها حتى اليوم، حيث تمتاز بالمناطق الطبيعية المحيطة بها، المتمثلة بالشواطئ الخلابة والمتنوعة، التي تجد اهتمامًا من هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وبلدية المحافظة.



"سبق" رصدت بالصور أحد المواقع التي تمتاز بها محافظة البدع، وهو موقع "طيب اسم" الذي يقع بمركز مقنا غرب المحافظة بمسافة 28 كلم وتبعد عن مدينة تبوك 253 كلم على ضفاف خليج العقبة ويتميز بجمال طبيعته واعتدال طقسه ويرسم لوحة بين الجبال وشاطئ البحر وهو الجزء المفضل لدى هواة تسلق الجبال.



وإيمانًا من بلدية محافظة البدع بضرورة تهيئة جميع المواقع السياحية في المحافظة قامت بإنشاء جسر معلق في ممر الوادي ويبلغ طول الجسر 150 مترًا وبارتفاع مترين وبعرض متر وتسعين سم ويعد وادي طيب اسم مقصدًا لهواة الطبيعة حيث يستطيع الزائر العبور على الممر ويشاهد تدفق المياه.