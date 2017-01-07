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شاهد.. ظاهرة "الشواطئ المتلألئة" في رأس الطرفة بجازان

إضاءة حيوية تحول المياه النقية إلى اللون الأزرق المتوهج

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي حسن مفرح الغزواني ظاهرة "الشواطئ المتلألئة" برأس الطرفة شمال منطقة جازان, والتي جذبت المئات من الزوار للشاطئ للاستمتاع به والتقاط الصور الفوتوغرافية.

وتتمثل هذه الظاهرة في ضوء لامع غريب نتيجة الميكروبات البحرية الصغيرة التي تسمى "العوالق النباتية"، والتي تغمر الشاطئ في كل مرة تصل إليه المياه, وأثناء النهار تظهر هذه العوالق باللونين الأحمر والبني، ومع حلول الليل تتحول إلى اللون الأزرق الفاتح المضيء.

وتعتبر هذه الظاهرة إضاءة حيوية ، تحول المياه النقية الى اللون الأزرق المتوهج وتعرف هذه الظاهرةNoctiluca scintillans ، باسم "تألق البحر"، "نار البحر"، و"شبح البحار"، وهي نوع من دوامي السياط التي تتغذى على الطحالب والعوالق والبكتيريا وتظهر في مياه الشواطئ النقية.
 

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شاهد.. ظاهرة "الشواطئ المتلألئة" في رأس الطرفة بجازان
سبق

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي حسن مفرح الغزواني ظاهرة "الشواطئ المتلألئة" برأس الطرفة شمال منطقة جازان, والتي جذبت المئات من الزوار للشاطئ للاستمتاع به والتقاط الصور الفوتوغرافية.

وتتمثل هذه الظاهرة في ضوء لامع غريب نتيجة الميكروبات البحرية الصغيرة التي تسمى "العوالق النباتية"، والتي تغمر الشاطئ في كل مرة تصل إليه المياه, وأثناء النهار تظهر هذه العوالق باللونين الأحمر والبني، ومع حلول الليل تتحول إلى اللون الأزرق الفاتح المضيء.

وتعتبر هذه الظاهرة إضاءة حيوية ، تحول المياه النقية الى اللون الأزرق المتوهج وتعرف هذه الظاهرةNoctiluca scintillans ، باسم "تألق البحر"، "نار البحر"، و"شبح البحار"، وهي نوع من دوامي السياط التي تتغذى على الطحالب والعوالق والبكتيريا وتظهر في مياه الشواطئ النقية.
 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
05:30 PM
إضاءة حيوية تحول المياه النقية إلى اللون الأزرق المتوهج

شاهد.. ظاهرة "الشواطئ المتلألئة" في رأس الطرفة بجازان

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فهد كاملي - جازان
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32,656

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي حسن مفرح الغزواني ظاهرة "الشواطئ المتلألئة" برأس الطرفة شمال منطقة جازان, والتي جذبت المئات من الزوار للشاطئ للاستمتاع به والتقاط الصور الفوتوغرافية.

وتتمثل هذه الظاهرة في ضوء لامع غريب نتيجة الميكروبات البحرية الصغيرة التي تسمى "العوالق النباتية"، والتي تغمر الشاطئ في كل مرة تصل إليه المياه, وأثناء النهار تظهر هذه العوالق باللونين الأحمر والبني، ومع حلول الليل تتحول إلى اللون الأزرق الفاتح المضيء.

وتعتبر هذه الظاهرة إضاءة حيوية ، تحول المياه النقية الى اللون الأزرق المتوهج وتعرف هذه الظاهرةNoctiluca scintillans ، باسم "تألق البحر"، "نار البحر"، و"شبح البحار"، وهي نوع من دوامي السياط التي تتغذى على الطحالب والعوالق والبكتيريا وتظهر في مياه الشواطئ النقية.
 

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