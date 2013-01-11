شاهد.. ظهور نادر لجمال وعلاء مبارك بين جمهور مباراة مصر وتونس

ظهَر نجلا الرئيس المصري الأسبق، جمال وعلاء مبارك، وسط الجمهور المصري في مدرجات الدرجة الأولى، في مباراة مصر وتونس التي أقيمت باستاد القاهرة، مساء أمس الأحد.

والتقط نجلا الرئيس المصري الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، الصور التذكارية مع الجمهور عقب المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

ووفق موقع "24" الإخباري الإماراتي تُعَد مباراة مصر وتونس هي المباراة الأولى لنجليْ الرئيس الأسبق التي يحضرانها منذ اندلاع ثورة 25 يناير؛ حيث كانا حريصيْن على دعم المنتخب الوطني إبان حكم والدهما.