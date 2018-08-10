شاهد.. عائلة سعودية تتعرّض للسرقة في أرقى أحياء إسطنبول

السلطات والقنصلية السعودية باشرت الحادثة

باشرت مساء أمس جهات التحقيق في إسطنبول التركية حادثة سرقة تعرّضت لها عائلة سعودية.

وفي التفاصيل قال المواطن عصام الهلالي لـ"سبق" إنه ذهب وعائلته إلى تركيا بغرض السياحة وسكنوا في شارع بغداد وهو أرقى منطقة بمدينة إسطنبول التركية.

وأضاف: خرجت وعائلتي عصر أمس للتنزه وعدنا عند الثانية عشرة منتصف الليل، حيث فوجئنا بأبواب الشقة مكسورة وقد سُرِق مبلغ 20 ألف دولار وحوالي 4000 ريال و500 يورو، كانت مُخبّأة داخل الشقة التي نسكنها.

وأردف: أبلغت الشرطة بالحادثة وباشر أفرادها التحقيق في الحادثة ورفع البصمات، وقدِم موظف من القنصلية السعودية لمتابعة الحادثة، مضيفاً أن القنصلية السعودية تعاونت معهم في محنتهم.

ونصح الهلالي المواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا أخذ الحيطة والحذر بعدم ترك متعلّقات مالية في المرافق السكنية، مفيداً أنه لم يتوقّع تعرّضهم للسرقة في أحد أرقى مناطق تركيا لوجود تغطيات أمنية فائقة بشارع بغداد.