النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد: عائلة "قطامي" تجابه الفقر ببطاقة مرهونة .. هذه قصة الصفيح والديون المليونية

أسرة فقدت أباها ذا الـ 50 حجة .. قوامها 20 شخصاً ومطلبها تأمين الحياة ومسكن بجازان

صَبّت الابتلاءات على أسرة علي قطامي الريثي؛ من كل صوب؛ بعد وفاة أبيهم الذي كان يعول أسرة ضخمة مكوّنة من أكثر من 20 شخصاً هم ابناؤه وأمهم وأبناء ابنته الأرملة بعد أن فقدت هي الأخرى زوجها في وقتٍ سابق.

 

حجرات متناثرة

تسكن هذه الأسرة في حجرات متناثرة من الصفيح الصابون بوادي القفع بحميرة في مركز عمود بمحافظة ريث جازان، تفتقر لأدنى مقومات السكن، فضلاً عن وقوعها بوادٍ سحيقٍ ناءٍ، أقرب جارٍ لهم يبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات عبر طريق ترابي وعر ومتعب وسيئ للغاية.

 

بطاقة مرهونة

لم يبقَ من حطام الدنيا لـ "علي قطامي"؛ الذي وافته المنية قبل أسبوعين هو وأحد أبنائه؛ إثر حادث مروري، سوى غنيمات وبطاقة صرّاف آلي مرهونة بدين وهي التي صُرفت له من الضمان الاجتماعي، وبعد تراكم الديون عليه على مدى عقود؛ تجاوزت مليوني ريال، أخذ يصارع الفقر بالدين حتى أصبح أمام رقم يعجز عن سداده تاركاً عائلته تجابه الفقر بهذه البطاقة المرهونة. 

 

حلم ومعجزة

ضاقت الأرض بـ "محمد" ذي الـ ٢٥ عاماَ وهو أب لثلاثة أولاد؛ حيث كان والده مَن يعولهم؛ لأنه عاطل عن العمل، ووقع الابن بين فراق والده وشقيقه من جهة، وبين كيفية قضاء دين والده، فضلاً عن عجزه عن تحمّله مسؤولية أسرة كبيرة وهو صفر اليدين، معتبراً قضاء دين أبيه حلماً ومعجزة في آنٍ واحدٍ؛ بعد أن أصبح بين أمرين كليهما أشد مرارةً "الدين والأسرة الكبيرة". 

 

مجتمع مترابط

استطاع أهالي القرية والقرى المجاورة، أن يجمعوا المئات من الماشية بأنواعها وسيارة حديثة ومبالغ مالية منهم في قضاء دين "قطامي"؛ لكن لم يكتمل المبلغ الذي يأملون في إكماله بأسرع وقتٍ لإبراء ذمته.

 

الفقر والحج

وذكر أهالي القرية، أن لـ "قطامي"، فضلاً - بعد الله - في حج الكثير من أهالي منطقته؛ حيث حجّ "قطامي" 50 حجة جميعها كان يأخذ فيها عدداً من أصحاب منطقته ليحجوا معه، ويبيّن لهم كيفية المناسك، محتسباً ذلك عند الله تعالى.

 

مطالب متواضعة

ناشد أهالي القرية، أهل الخير المساهمة في تامين سكن لأسرة "قطامي" في أحد الأماكن المأهولة والقريبة من المدارس بعد أن أصبحوا في وضعٍ يُرثى له بعد فقدوا أباهم.  

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد: عائلة "قطامي" تجابه الفقر ببطاقة مرهونة .. هذه قصة الصفيح والديون المليونية
سبق

صَبّت الابتلاءات على أسرة علي قطامي الريثي؛ من كل صوب؛ بعد وفاة أبيهم الذي كان يعول أسرة ضخمة مكوّنة من أكثر من 20 شخصاً هم ابناؤه وأمهم وأبناء ابنته الأرملة بعد أن فقدت هي الأخرى زوجها في وقتٍ سابق.

 

حجرات متناثرة

تسكن هذه الأسرة في حجرات متناثرة من الصفيح الصابون بوادي القفع بحميرة في مركز عمود بمحافظة ريث جازان، تفتقر لأدنى مقومات السكن، فضلاً عن وقوعها بوادٍ سحيقٍ ناءٍ، أقرب جارٍ لهم يبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات عبر طريق ترابي وعر ومتعب وسيئ للغاية.

 

بطاقة مرهونة

لم يبقَ من حطام الدنيا لـ "علي قطامي"؛ الذي وافته المنية قبل أسبوعين هو وأحد أبنائه؛ إثر حادث مروري، سوى غنيمات وبطاقة صرّاف آلي مرهونة بدين وهي التي صُرفت له من الضمان الاجتماعي، وبعد تراكم الديون عليه على مدى عقود؛ تجاوزت مليوني ريال، أخذ يصارع الفقر بالدين حتى أصبح أمام رقم يعجز عن سداده تاركاً عائلته تجابه الفقر بهذه البطاقة المرهونة. 

 

حلم ومعجزة

ضاقت الأرض بـ "محمد" ذي الـ ٢٥ عاماَ وهو أب لثلاثة أولاد؛ حيث كان والده مَن يعولهم؛ لأنه عاطل عن العمل، ووقع الابن بين فراق والده وشقيقه من جهة، وبين كيفية قضاء دين والده، فضلاً عن عجزه عن تحمّله مسؤولية أسرة كبيرة وهو صفر اليدين، معتبراً قضاء دين أبيه حلماً ومعجزة في آنٍ واحدٍ؛ بعد أن أصبح بين أمرين كليهما أشد مرارةً "الدين والأسرة الكبيرة". 

 

مجتمع مترابط

استطاع أهالي القرية والقرى المجاورة، أن يجمعوا المئات من الماشية بأنواعها وسيارة حديثة ومبالغ مالية منهم في قضاء دين "قطامي"؛ لكن لم يكتمل المبلغ الذي يأملون في إكماله بأسرع وقتٍ لإبراء ذمته.

 

الفقر والحج

وذكر أهالي القرية، أن لـ "قطامي"، فضلاً - بعد الله - في حج الكثير من أهالي منطقته؛ حيث حجّ "قطامي" 50 حجة جميعها كان يأخذ فيها عدداً من أصحاب منطقته ليحجوا معه، ويبيّن لهم كيفية المناسك، محتسباً ذلك عند الله تعالى.

 

مطالب متواضعة

ناشد أهالي القرية، أهل الخير المساهمة في تامين سكن لأسرة "قطامي" في أحد الأماكن المأهولة والقريبة من المدارس بعد أن أصبحوا في وضعٍ يُرثى له بعد فقدوا أباهم.  

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
11:28 AM
أسرة فقدت أباها ذا الـ 50 حجة .. قوامها 20 شخصاً ومطلبها تأمين الحياة ومسكن بجازان

شاهد: عائلة "قطامي" تجابه الفقر ببطاقة مرهونة .. هذه قصة الصفيح والديون المليونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
31
35,940

صَبّت الابتلاءات على أسرة علي قطامي الريثي؛ من كل صوب؛ بعد وفاة أبيهم الذي كان يعول أسرة ضخمة مكوّنة من أكثر من 20 شخصاً هم ابناؤه وأمهم وأبناء ابنته الأرملة بعد أن فقدت هي الأخرى زوجها في وقتٍ سابق.

 

حجرات متناثرة

تسكن هذه الأسرة في حجرات متناثرة من الصفيح الصابون بوادي القفع بحميرة في مركز عمود بمحافظة ريث جازان، تفتقر لأدنى مقومات السكن، فضلاً عن وقوعها بوادٍ سحيقٍ ناءٍ، أقرب جارٍ لهم يبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات عبر طريق ترابي وعر ومتعب وسيئ للغاية.

 

بطاقة مرهونة

لم يبقَ من حطام الدنيا لـ "علي قطامي"؛ الذي وافته المنية قبل أسبوعين هو وأحد أبنائه؛ إثر حادث مروري، سوى غنيمات وبطاقة صرّاف آلي مرهونة بدين وهي التي صُرفت له من الضمان الاجتماعي، وبعد تراكم الديون عليه على مدى عقود؛ تجاوزت مليوني ريال، أخذ يصارع الفقر بالدين حتى أصبح أمام رقم يعجز عن سداده تاركاً عائلته تجابه الفقر بهذه البطاقة المرهونة. 

 

حلم ومعجزة

ضاقت الأرض بـ "محمد" ذي الـ ٢٥ عاماَ وهو أب لثلاثة أولاد؛ حيث كان والده مَن يعولهم؛ لأنه عاطل عن العمل، ووقع الابن بين فراق والده وشقيقه من جهة، وبين كيفية قضاء دين والده، فضلاً عن عجزه عن تحمّله مسؤولية أسرة كبيرة وهو صفر اليدين، معتبراً قضاء دين أبيه حلماً ومعجزة في آنٍ واحدٍ؛ بعد أن أصبح بين أمرين كليهما أشد مرارةً "الدين والأسرة الكبيرة". 

 

مجتمع مترابط

استطاع أهالي القرية والقرى المجاورة، أن يجمعوا المئات من الماشية بأنواعها وسيارة حديثة ومبالغ مالية منهم في قضاء دين "قطامي"؛ لكن لم يكتمل المبلغ الذي يأملون في إكماله بأسرع وقتٍ لإبراء ذمته.

 

الفقر والحج

وذكر أهالي القرية، أن لـ "قطامي"، فضلاً - بعد الله - في حج الكثير من أهالي منطقته؛ حيث حجّ "قطامي" 50 حجة جميعها كان يأخذ فيها عدداً من أصحاب منطقته ليحجوا معه، ويبيّن لهم كيفية المناسك، محتسباً ذلك عند الله تعالى.

 

مطالب متواضعة

ناشد أهالي القرية، أهل الخير المساهمة في تامين سكن لأسرة "قطامي" في أحد الأماكن المأهولة والقريبة من المدارس بعد أن أصبحوا في وضعٍ يُرثى له بعد فقدوا أباهم.  

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,224
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,184
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة