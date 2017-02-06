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مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

شاهد.. عدد من السفراء يؤدّون القسم ويستمعون لتوجيهات خادم الحرمين

سأل الله أن يعينهم على أداء مهامهم ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير المعين لدى الجمهورية التركية، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، قائلين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرّف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كل من السفراء المعينين حديثاً الذين أدّوا القسم، وكذلك السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا غرم بن سعيد آل ملحان، والسفير المعين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك نايف بن ذيب بن عبود، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم، والسفير المعين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان ظاهر بن معطش العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.

ثم استمع السفراء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سائلاً الله سبحانه أن يعينهم على أداء مهامهم، ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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شاهد.. عدد من السفراء يؤدّون القسم ويستمعون لتوجيهات خادم الحرمين
سبق

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير المعين لدى الجمهورية التركية، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، قائلين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرّف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كل من السفراء المعينين حديثاً الذين أدّوا القسم، وكذلك السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا غرم بن سعيد آل ملحان، والسفير المعين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك نايف بن ذيب بن عبود، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم، والسفير المعين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان ظاهر بن معطش العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.

ثم استمع السفراء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سائلاً الله سبحانه أن يعينهم على أداء مهامهم، ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
01:40 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:20 AM
سأل الله أن يعينهم على أداء مهامهم ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم

شاهد.. عدد من السفراء يؤدّون القسم ويستمعون لتوجيهات خادم الحرمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
11,740

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير المعين لدى الجمهورية التركية، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، قائلين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرّف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كل من السفراء المعينين حديثاً الذين أدّوا القسم، وكذلك السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا غرم بن سعيد آل ملحان، والسفير المعين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك نايف بن ذيب بن عبود، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم، والسفير المعين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان ظاهر بن معطش العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.

ثم استمع السفراء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سائلاً الله سبحانه أن يعينهم على أداء مهامهم، ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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