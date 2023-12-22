شاهد.. "عسيري" يتفقد المراكز الصحية بمجمع الحج والعمرة بمطار جدة

أكد أهمية تقديم أرقى الخدمات الطبية للمعتمرين

أكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة "الدكتور مبارك بن ظافر عسيري" أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية للقادمين لأداء العمرة وتقديم أرقى الخدمات الصحية لهم.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ وذلك في إطار جولاته على مستشفيات ومراكز المحافظة اطلع من خلالها على الإجراءات العلاجية والوقائية المقدمة للمعتمرين.

وناقش الدكتور "عسيري" مع المختصين بمراكز المطار كيفية تطوير وتحسين العيادات الطبية في الصالة الجنوبية ومجمع صالات الحجاج والعمرة لتقديم أفضل عناية طبية تليق بضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

رافق "عسيري" في الجولة مساعده للصحة العامة "الدكتور خالد بن عبيد باواكد"، وعددٌ من المسؤولين، كما كان في استقباله: مدير مراكز المراقبة الصحية بالمطار "عبدالغني بن محمد المالكي"، والمدير الطبي "الدكتور محمد فلمبان".

