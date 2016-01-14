شاهد.. "عفوية معتمر" يعبر عنها بتحية الكشافة إجلالاً وتقديراً

​"الحربي": تَرَكُوا استذكار دروسهم وقدموا الخدمة على أنفسهم

بعفوية ممزوجة بالتقدير، عبّر أحد المعتمرين عن فخره واعتزازه بكشافة "تعليم مكة"، بعد أن شاهدهم وهم يتسابقون لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن، لينالوا الأجر والثواب من الله، ورفع للكشاف تحية تقدير واحترام بادله الكشاف بها والابتسامة تعلو محياه.

من جانبه، علق مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالعاصمة المقدسة، الدكتور طلال الحربي، على الصورة بقوله هم مصدر فخر واعتزاز، ويستحقون أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي عكف أقرانهم على الكتب مراجعة واستذكارًا؛ آثر هؤلاء خدمة المعتمرين وزوار بيت الله؛ ليقينهم بأن خدمة ضيوف بيت الله واجبة عليهم، وأنها مفتاح تفوقهم ونجاحهم، فبارك الله في أعمارهم ووفقهم في دروسهم.

يذكر أن كشافة "تعليم مكة" تقدم خدمات جليلة لزوار بيت الله لاقت استحسان وتقدير إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة ولرصد الملاحظات التي تعيق أداء زوار بيت الله، بالإضافة إلى تدشين برنامج خدمة الطائفين بالتعاون مع قوة أمن الحرم الخاصة.

