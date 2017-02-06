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شاهد.. عمليات أمنية مثيرة بجبال جازان تطيح بـ 1596 وتكشف حيل المخدرات

فوجئت فيها الفرق بإطلاق نار من مناطق مرتفعة فردّت وأصابت اثنين وضبطتهما

أطاحت شرطة منطقة جازان والأجهزة الأمنية الأخرى المساندة، بعدد من المخالفين وضبطت كميات من القات والعرق والحشيش المخدر في عدة عمليات أمنية مكثفة استهدفت المواقع الجبلية الوعرة بمحافظة الداير والحشر ومركز عمود وعدد من اﻷماكن المشبوهة بمحافظات منطقة جازان.

وتفصيلاً، أطاحت الجهات الأمنية، عبر عملياتها، بـ 1596 مخالفاً، وضبطت كميات من حزم القات المحظور مع سائق مركبة من نوع "ميتسوبيشي" حاول تضليل رجال اﻷمن بإخفائها بشكل محكم، ولكن حيلته باءت بالفشل.

ومن خلال تمشيط بعض المواقع شديدة الوعورة التي يتردّد عليه مجموعة من الأفارقة يمتهنون بيع وترويج الحشيش المخدر والمسكر، ويتخذون من أحد الأماكن شديدة الوعورة وكراً لهم، فوجئت الفرق الأمنية بإطلاق النار من مناطق مرتفعة، وهو ما استدعى الردّ عليهم بالمثل وإصابة اثنين منهم والقبض عليهما، وعُثر على 21 قطعة من الحشيش المخدر وكميات من العرق المسكر كانت معدة للترويج؛ حيث جرى تحريز المضبوطات، وأحيل اﻷشخاص لجهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، تقديره لجميع الجهات المشاركة في تلك الحملات، مؤكداً أن توجيهات أمير منطقة جازان تقضي بالاهتمام وتكثيف الحملات، مما من شأنه كبح الشر، وضبط العابثين، وإزالة خطرهم عن المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عمليات أمنية مثيرة بجبال جازان تطيح بـ 1596 وتكشف حيل المخدرات
سبق

أطاحت شرطة منطقة جازان والأجهزة الأمنية الأخرى المساندة، بعدد من المخالفين وضبطت كميات من القات والعرق والحشيش المخدر في عدة عمليات أمنية مكثفة استهدفت المواقع الجبلية الوعرة بمحافظة الداير والحشر ومركز عمود وعدد من اﻷماكن المشبوهة بمحافظات منطقة جازان.

وتفصيلاً، أطاحت الجهات الأمنية، عبر عملياتها، بـ 1596 مخالفاً، وضبطت كميات من حزم القات المحظور مع سائق مركبة من نوع "ميتسوبيشي" حاول تضليل رجال اﻷمن بإخفائها بشكل محكم، ولكن حيلته باءت بالفشل.

ومن خلال تمشيط بعض المواقع شديدة الوعورة التي يتردّد عليه مجموعة من الأفارقة يمتهنون بيع وترويج الحشيش المخدر والمسكر، ويتخذون من أحد الأماكن شديدة الوعورة وكراً لهم، فوجئت الفرق الأمنية بإطلاق النار من مناطق مرتفعة، وهو ما استدعى الردّ عليهم بالمثل وإصابة اثنين منهم والقبض عليهما، وعُثر على 21 قطعة من الحشيش المخدر وكميات من العرق المسكر كانت معدة للترويج؛ حيث جرى تحريز المضبوطات، وأحيل اﻷشخاص لجهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، تقديره لجميع الجهات المشاركة في تلك الحملات، مؤكداً أن توجيهات أمير منطقة جازان تقضي بالاهتمام وتكثيف الحملات، مما من شأنه كبح الشر، وضبط العابثين، وإزالة خطرهم عن المجتمع.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
12:20 PM
فوجئت فيها الفرق بإطلاق نار من مناطق مرتفعة فردّت وأصابت اثنين وضبطتهما

شاهد.. عمليات أمنية مثيرة بجبال جازان تطيح بـ 1596 وتكشف حيل المخدرات

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فهد كاملي - جازان
6
15,896

أطاحت شرطة منطقة جازان والأجهزة الأمنية الأخرى المساندة، بعدد من المخالفين وضبطت كميات من القات والعرق والحشيش المخدر في عدة عمليات أمنية مكثفة استهدفت المواقع الجبلية الوعرة بمحافظة الداير والحشر ومركز عمود وعدد من اﻷماكن المشبوهة بمحافظات منطقة جازان.

وتفصيلاً، أطاحت الجهات الأمنية، عبر عملياتها، بـ 1596 مخالفاً، وضبطت كميات من حزم القات المحظور مع سائق مركبة من نوع "ميتسوبيشي" حاول تضليل رجال اﻷمن بإخفائها بشكل محكم، ولكن حيلته باءت بالفشل.

ومن خلال تمشيط بعض المواقع شديدة الوعورة التي يتردّد عليه مجموعة من الأفارقة يمتهنون بيع وترويج الحشيش المخدر والمسكر، ويتخذون من أحد الأماكن شديدة الوعورة وكراً لهم، فوجئت الفرق الأمنية بإطلاق النار من مناطق مرتفعة، وهو ما استدعى الردّ عليهم بالمثل وإصابة اثنين منهم والقبض عليهما، وعُثر على 21 قطعة من الحشيش المخدر وكميات من العرق المسكر كانت معدة للترويج؛ حيث جرى تحريز المضبوطات، وأحيل اﻷشخاص لجهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، تقديره لجميع الجهات المشاركة في تلك الحملات، مؤكداً أن توجيهات أمير منطقة جازان تقضي بالاهتمام وتكثيف الحملات، مما من شأنه كبح الشر، وضبط العابثين، وإزالة خطرهم عن المجتمع.

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