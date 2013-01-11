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شاهد.. "عواجي والشراري" في قاعات الاختبارات بطبرجل

ابتدائية بنات تكرم أم البطل "نادر" تقديراً لعمله البطولي

مساعد الشراري- طبرجل: قامت إحدى المدارس المتوسطة للبنين بطبرجل اليوم بتسمية قاعات اختبارات الفصل الأول باسمي البطلين جبران عواجي ونادر الشراري، اللذين تمكنا من القضاء على إرهابيين قبل يومين.

 

وقال قائد مدرسة حراء المتوسطة "ضيف الله الرجوع": "هذا أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين سطروا أروع البطولات للجندي السعودي في الذود عن وطنه وحمايته".

 

وأضاف أن قاعات الاختبار بمدرسته تزينت باسم الشهيد سلطان الشراري وهو أحد شهداء الحد الجنوبي في لجانها تخليدًا لذكراه وتقديراً لدوره العظيم للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

 

وقال أحد المعلمين بالمدرسة: "هذه رسالة للطلاب لتعزيز روح الوطنية في نفوسهم عندما يشاهدون أسماء هؤلاء الأبطال على قاعات الامتحان ويفخرون بأنهم غامروا بأرواحهم  وضحوا بدمائهم من أجل حياتنا وراحتنا وأمننا".

 

من جهة أخرى، كرمت ابتدائية "حدرج" للبنات بطبرجل أم البطل نادر الشراري تقديراً لما قام به من عمل بطولي.

 

وقالت قائدة المدرسة، غادة البيالي: "كرمنا أم نادر لما قام به ابنها من عمل بطولي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "عواجي والشراري" في قاعات الاختبارات بطبرجل
سبق

مساعد الشراري- طبرجل: قامت إحدى المدارس المتوسطة للبنين بطبرجل اليوم بتسمية قاعات اختبارات الفصل الأول باسمي البطلين جبران عواجي ونادر الشراري، اللذين تمكنا من القضاء على إرهابيين قبل يومين.

 

وقال قائد مدرسة حراء المتوسطة "ضيف الله الرجوع": "هذا أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين سطروا أروع البطولات للجندي السعودي في الذود عن وطنه وحمايته".

 

وأضاف أن قاعات الاختبار بمدرسته تزينت باسم الشهيد سلطان الشراري وهو أحد شهداء الحد الجنوبي في لجانها تخليدًا لذكراه وتقديراً لدوره العظيم للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

 

وقال أحد المعلمين بالمدرسة: "هذه رسالة للطلاب لتعزيز روح الوطنية في نفوسهم عندما يشاهدون أسماء هؤلاء الأبطال على قاعات الامتحان ويفخرون بأنهم غامروا بأرواحهم  وضحوا بدمائهم من أجل حياتنا وراحتنا وأمننا".

 

من جهة أخرى، كرمت ابتدائية "حدرج" للبنات بطبرجل أم البطل نادر الشراري تقديراً لما قام به من عمل بطولي.

 

وقالت قائدة المدرسة، غادة البيالي: "كرمنا أم نادر لما قام به ابنها من عمل بطولي".

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
03:18 PM
ابتدائية بنات تكرم أم البطل "نادر" تقديراً لعمله البطولي

شاهد.. "عواجي والشراري" في قاعات الاختبارات بطبرجل

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صحيفة سبق الإلكترونية - طبرجل
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مساعد الشراري- طبرجل: قامت إحدى المدارس المتوسطة للبنين بطبرجل اليوم بتسمية قاعات اختبارات الفصل الأول باسمي البطلين جبران عواجي ونادر الشراري، اللذين تمكنا من القضاء على إرهابيين قبل يومين.

 

وقال قائد مدرسة حراء المتوسطة "ضيف الله الرجوع": "هذا أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين سطروا أروع البطولات للجندي السعودي في الذود عن وطنه وحمايته".

 

وأضاف أن قاعات الاختبار بمدرسته تزينت باسم الشهيد سلطان الشراري وهو أحد شهداء الحد الجنوبي في لجانها تخليدًا لذكراه وتقديراً لدوره العظيم للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

 

وقال أحد المعلمين بالمدرسة: "هذه رسالة للطلاب لتعزيز روح الوطنية في نفوسهم عندما يشاهدون أسماء هؤلاء الأبطال على قاعات الامتحان ويفخرون بأنهم غامروا بأرواحهم  وضحوا بدمائهم من أجل حياتنا وراحتنا وأمننا".

 

من جهة أخرى، كرمت ابتدائية "حدرج" للبنات بطبرجل أم البطل نادر الشراري تقديراً لما قام به من عمل بطولي.

 

وقالت قائدة المدرسة، غادة البيالي: "كرمنا أم نادر لما قام به ابنها من عمل بطولي".

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