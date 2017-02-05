شاهد.. "غرق" سيارة ومصرع سائقها وطفلين وسط الرياض

في حادث مروع بالقرب من جسر السفارات

لقي سائق وطفلان مصرعهم عقب غرق السيارة التي كانت تقلهم داخل مجرى للمياه على طريق الملك خالد بالعاصمة الرياض، ظهر اليوم.

ووفقا لمعلومات أولية فقد تسبب انحراف السيارة التي تقل السائق والطفلين في انقلابها وسقوطها من أعلى طريق الملك خالد بالقرب من جسر السفارات، لتستقر في مجرى المياه.

وقد باشرت الفرق المرورية وفرق الدفاع المدني الموقع فور تلقي البلاغ ، وبعد جهود كبيرة بذلتها فرق الدفاع المدني وغواصيها تم انتشال المتوفين واستخراج السيارة.