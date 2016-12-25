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شاهد.. فشل للقوات الإيرانية أمام قادة الملالي يدفع مقولة "تركي الفيصل" للواجهة

فيما عقد نشطاء مقارنات عدة بالصور والمقاطع بين جنود طهران و"صقور بن نايف"

 أبدى نشطاء إيرانيون استياءهم من عرض للقوات الخاصة الإيرانية وهي تفشل في كسر بعض الأشياء التي جرت العادة في تحطيمها في ثوانِ في أي عرض عسكري حضره مسؤولون كبار في قطاعات عسكرية مختلفة، مؤكدين أن ذلك الأمر يجعل من قوات بلادهم محطاً للسخرية والضحك من قبل المتابعين.

كان قد حاول جندي بمعاونة جنود آخرين مزوّدين بقفازات سميكة في كسر ما يشبه "جرة فخار"، ولكنهم فشلوا أمام جمع عسكري وقادة عسكريين للملالي.

مغردون خليجيون لم تفتهم الفرصة في التعليق على الفشل الاستعراضي لقوات الملالي الخاصة، مستذكرين تصريح تركي الفيصل بأن إيران "نمر من ورق"، فيما ذهب آخرون لعقد المقارنات غير المتكافئة بالصور والمقاطع بين جنود الملالي وصقور بن نايف -اللقب الشعبي الذي يطلق على أبطال القوات الخاصة السعودية- وهم يستعرضون بسواعد عارية مفتولة كالوحوش الكاسرة الغاضبة.

فيما علّق أحد المهتمين بالشأن الإيراني، قائلاً: "حقيقة إيران أن قوتها بإعلامها فقط، هي استخدمت الإعلام لتفخيم صورتها، وهي هشة من الداخل"، وأشار معلق ثانٍ إلى "‏أن استعراض قوات النخبة الإيرانية بحضور قادة الحرس الثوري المجوسي وفشلهم في كسر جرة فخار يدلل على أن إيران عبارة عن قنبلة دخانية لولا دعم روسيا وأمريكا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فشل للقوات الإيرانية أمام قادة الملالي يدفع مقولة "تركي الفيصل" للواجهة
سبق

 أبدى نشطاء إيرانيون استياءهم من عرض للقوات الخاصة الإيرانية وهي تفشل في كسر بعض الأشياء التي جرت العادة في تحطيمها في ثوانِ في أي عرض عسكري حضره مسؤولون كبار في قطاعات عسكرية مختلفة، مؤكدين أن ذلك الأمر يجعل من قوات بلادهم محطاً للسخرية والضحك من قبل المتابعين.

كان قد حاول جندي بمعاونة جنود آخرين مزوّدين بقفازات سميكة في كسر ما يشبه "جرة فخار"، ولكنهم فشلوا أمام جمع عسكري وقادة عسكريين للملالي.

مغردون خليجيون لم تفتهم الفرصة في التعليق على الفشل الاستعراضي لقوات الملالي الخاصة، مستذكرين تصريح تركي الفيصل بأن إيران "نمر من ورق"، فيما ذهب آخرون لعقد المقارنات غير المتكافئة بالصور والمقاطع بين جنود الملالي وصقور بن نايف -اللقب الشعبي الذي يطلق على أبطال القوات الخاصة السعودية- وهم يستعرضون بسواعد عارية مفتولة كالوحوش الكاسرة الغاضبة.

فيما علّق أحد المهتمين بالشأن الإيراني، قائلاً: "حقيقة إيران أن قوتها بإعلامها فقط، هي استخدمت الإعلام لتفخيم صورتها، وهي هشة من الداخل"، وأشار معلق ثانٍ إلى "‏أن استعراض قوات النخبة الإيرانية بحضور قادة الحرس الثوري المجوسي وفشلهم في كسر جرة فخار يدلل على أن إيران عبارة عن قنبلة دخانية لولا دعم روسيا وأمريكا.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:11 AM
فيما عقد نشطاء مقارنات عدة بالصور والمقاطع بين جنود طهران و"صقور بن نايف"

شاهد.. فشل للقوات الإيرانية أمام قادة الملالي يدفع مقولة "تركي الفيصل" للواجهة

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سعد جبار - الرياض
25
27,149

 أبدى نشطاء إيرانيون استياءهم من عرض للقوات الخاصة الإيرانية وهي تفشل في كسر بعض الأشياء التي جرت العادة في تحطيمها في ثوانِ في أي عرض عسكري حضره مسؤولون كبار في قطاعات عسكرية مختلفة، مؤكدين أن ذلك الأمر يجعل من قوات بلادهم محطاً للسخرية والضحك من قبل المتابعين.

كان قد حاول جندي بمعاونة جنود آخرين مزوّدين بقفازات سميكة في كسر ما يشبه "جرة فخار"، ولكنهم فشلوا أمام جمع عسكري وقادة عسكريين للملالي.

مغردون خليجيون لم تفتهم الفرصة في التعليق على الفشل الاستعراضي لقوات الملالي الخاصة، مستذكرين تصريح تركي الفيصل بأن إيران "نمر من ورق"، فيما ذهب آخرون لعقد المقارنات غير المتكافئة بالصور والمقاطع بين جنود الملالي وصقور بن نايف -اللقب الشعبي الذي يطلق على أبطال القوات الخاصة السعودية- وهم يستعرضون بسواعد عارية مفتولة كالوحوش الكاسرة الغاضبة.

فيما علّق أحد المهتمين بالشأن الإيراني، قائلاً: "حقيقة إيران أن قوتها بإعلامها فقط، هي استخدمت الإعلام لتفخيم صورتها، وهي هشة من الداخل"، وأشار معلق ثانٍ إلى "‏أن استعراض قوات النخبة الإيرانية بحضور قادة الحرس الثوري المجوسي وفشلهم في كسر جرة فخار يدلل على أن إيران عبارة عن قنبلة دخانية لولا دعم روسيا وأمريكا.

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