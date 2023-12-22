شاهد.. فنادق ممنوع على السياح السعوديين ارتيادها في إندونيسيا

سفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا نشرت تحذيراً بعدم ارتيادها

تعتبر إندونيسيا من الوجهات السياحية المفضلة لدى كثير من السياح السعوديين فى هذه الفترة نظرا للطقس الدافئ نسبيا والميزة الكبرى ممثلة في رخص الأسعار بالإضافة لصدور قانون جديد يمنح مواطني 100 دولة من بينها المملكة الدخول إلى اندونيسيا بدون تأشيرة والحصول عليها في المطارات.

وتكشف إحصاءات عام 2015 أن وصول السياح السعوديين زاد بنسبة 9.10 % ليصل إلى 160.463 زيارة مقارنة مع 147.074 في عام 2014.

وهدفت وزارة السياحة الإندونيسية في 2016 إلى زيادة عدد الزيارات السياحية من السعودية والمنطقة إلى إندونيسيا إلى 300.000 من خلال المشاركة في عدة مناسبات سياحية ودولية في المنطقة.

ويشير مؤشر السياحة والسفر للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 إلى أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ50 من بين 141 دولة سياحية في العالم وتعتبر السعودية الدولة الأولى في الشرق الأوسط من حيث عدد السياح إلى إندونيسيا.

وعلى الجانب الآخر قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا بنشر تحذير إلى السياح السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا بالبعد وعدم ارتياد فنادق خاصة لأسباب مختلفة.. وإليكم الفنادق التي تم التحذير منها بالصور.

فندق سنترال هوتل

من الفنادق الرخيصة للغاية ويقع فى منطقة براموكا الغير آمنة وبها تجمعات مشبوهة قد تضر بالسياح السعوديين، وتلاحظ التعليقات المفزعة عن رداءة التعامل وقلة النظافة عن الفندق فى موقع تريب ادفيزور العالمي المخصص لرواد الفنادق وآرائهم.



فندق ميتنيغ 2

يعتبر من الفنادق الصغيرة فى جاكرتا ويعرف بكثرة المشاكل والمعارك التى نشبت فيه بين الرواد مما جعل العديد منهم يعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي بسوء الخدمة والنصح بعدم ارتياده بتاتا.

فنادق شارع جالكسا

حذرت الخارجية من السكن بفندق شارع جالكسا الشهير بجاكارتا وشارع جالان جاكسا وهو شارع يعج بالمطاعم والفنادق الرخيصة وجميع أنواع المحلات الأخرى من مكاتب السفر إلى محلات الإنترنت إلى أكشاك الأطعمة المختلفة، وهو من الأماكن المفضلة للأوربيين والروس المسافرين بميزانيات محدودة، لرخص المنطقة، وكثيرا ما تحدث سرقات أو اعتداءات على القاطنين فى الشارع بالإضافة إلى الرائحة الكريهة المنبعثة من أماكن الصرف الصحي وتصدر رائحة لا تطاق ويحتوى الشارع على فنادق فئة الثلاث نجوم ولا تزيد أسعارها عن 40 ريالا لليلة الواحدة.

مجمع فيلات كوتا

مجمع كوتا بونقا

كان من المجمعات المشهورة والتى قد تبهرك بحدائقها، والتي يسكنها الكثير من السياح عند زيارة بونشاك وتبعد عن البونشاك بمسافة تصل إلى حوالي 22 كيلومترا من مدخل السفاري لأنها ضمن منطقة تشيباناس.

ويفسر الكثير تحذير الخارجية من السكن فى هذا المجمع نظرا إلى عدم توافر الخصوصية في فيلاته فهي مفتوحة على بعضها البعض. جميلة الشكل من الخارج وعادية جداً من داخل الفيلا، وأجواء منطقة المجمع ليست باردة مثل برودة منطقة البونشاك، يضاف إلى ذلك إلى أن حراسة المجمع هي فقط عند البوابات ولا توجد حراسة خاصة بكل فيلا، وقد حدثت مؤخراً حوادث في هذا المجمع تجعله من المجمعات الموضوعة ضمن القائمة السوداء، مثل التلصص على رواد الفلل وتصوير السياح.