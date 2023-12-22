شاهد.. فيديو الأسود الجائعة تَحَوّل إلى كابوس في سيارة الأسرة

"إنهم تحت السيارة، أبعدهم أرجوك".. بهذه الكلمات المرعوبة تَحَوّل مقطع فيديو كانت أسرة تحاول التقاطه لأسود تلتهم فريسة، إلى كابوس للأسرة، التي حاصرها قطيع من عشرة أسود جائعة داخل السيارة؛ وذلك في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت "مسز جيد فان هولدت" تتجول مع أسرتها في حديقة كروجر الوطنية، حينما شاهدوا قطيع أسود يلتهم ظبياً؛ فقررت الأسرة التوقف لالتقاط شريط فيديو للواقعة؛ لكن حدث ما لم يتوقعه أحد.

وتقول الصحيفة: فجأة اندلعت معركة بين أفراد القطيع على نصيب كل منهم من الفريسة؛ فقام أحدهم بسحب كتلة من الفريسة ووقف بها بجوار السيارة تماماً، ثم دخل بها تحت السيارة، وتَبِعه بقية أفراد القطيع، وهنا تَحَوّل الأمر إلى كابوس؛ فهم لا يستطيعون تحريك السيارة، ويخشون أن تتطور المعركة فتهاجمهم الأسود الجائعة.

وحسب الفيديو؛ نسمع صوت "مسز جيد" وهي تقول: "هل يمكن أن نخرج من هنا، إنهم أسفل السيارة، أبعدهم أرجوك"؛ فيرد عليها صوت آخر محاولاً طمْأنتها: "إنهم لن يتركوا الفريسة ليهاجمونا"، وتُواصل "مسز جيد": "أبعدهم أرجوك، إنهم ملتصقون بعجلات السيارة".

وحسب "الديلي ميل"، انتهت محنة الأسرة مع نهاية الفريسة؛ حيث تحرك قطيع الأسود بعيداً ليجلس في ظل أشجار على جانب الطريق.. كان الجميع شَبِعاً ويحتاج إلى الراحة.