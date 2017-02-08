شاهد.. قبل زيارة أمير الرياض.. استنفار المسؤولين يؤكد احتياج أهالي "وادي الدواسر"

الزيارة أنعشت بصيص أمل لديهم لما تحمله من رؤية شاملة تدعم وتدفع عجلة التنمية

في الوقت الذي فقد فيه المواطنون بوادي الدواسر أبسط مقومات الحياة التنموية خلال العقد الماضي؛ وتسبب ذلك في تأخُّرها عن مواكبة النهضة والتطوير، اللذين تنعم بهما مناطق ومحافظات السعودية، أنعشت زيارة أمير الرياض بصيص أمل لدى الأهالي؛ لما تحمله من رؤية شاملة، تدعم وتدفع عجلة التنمية؛ ولاسيما بعد وقوفه شخصيًّا الخميس القادم، يرافقه 14 من رؤساء القطاعات بمنطقة الرياض، على احتياجات المحافظة.



تلك الزيارة جعلت محافظة وادي الدواسر تشهد حالة من الاستنفار، وأصبحت حديث مجالس الأهالي؛ ما جعل الأنظار والألسن لا تتوقف عما تم إنجازه من إصلاحات قبل الزيارة؟! ولم يشاهدوها خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة، لم تتضح بعد، رغم توافر الإمكانيات.



عدسة "سبق" كشفت خلال جولتها تحرُّك البلدية لأول مرة من أجل إظهار المحافظة في أفضل حلة، عكس الواقع المُر، وذلك بنشر معداتها الخفيفة والثقيلة.. وقد اقتصر دورها على العناية والاهتمام بالأماكن التي سوف يدشِّن افتتاحها الأمير؟!



كما قامت في "أسبوع الجمال" - كما سمَّاه الأهالي - بزراعة الطريق العام بالورود والأزهار المؤقتة على مسافة أكثر من 30 كيلومترًا، وتحديدًا من غرب المحافظة حتى شرقها، إضافة إلى تحسين منظر الأرصفة للشكل العام!!



أهالي المحافظة ممن التقتهم "سبق" رحَّبوا بأمير المنطقة في زيارته التفقدية والوفد المرافق له، مشددين على حاجتهم الماسة لإنشاء مستشفى وبلديات بشرق المحافظة، وخصوصًا مع الزيادة السكانية والنمو العمراني في تلك الجهة، مع دعم الدوائر في المحافظة بالكوادر المؤهلة والدماء الشابة رغم التحديات الحالية.. داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة الأمر، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار.

