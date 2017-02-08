النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. قبل زيارة أمير الرياض.. استنفار المسؤولين يؤكد احتياج أهالي "وادي الدواسر"

الزيارة أنعشت بصيص أمل لديهم لما تحمله من رؤية شاملة تدعم وتدفع عجلة التنمية

في الوقت الذي فقد فيه المواطنون بوادي الدواسر أبسط مقومات الحياة التنموية خلال العقد الماضي؛ وتسبب ذلك في تأخُّرها عن مواكبة النهضة والتطوير، اللذين تنعم بهما مناطق ومحافظات السعودية، أنعشت زيارة أمير الرياض بصيص أمل لدى الأهالي؛ لما تحمله من رؤية شاملة، تدعم وتدفع عجلة التنمية؛ ولاسيما بعد وقوفه شخصيًّا الخميس القادم، يرافقه 14 من رؤساء القطاعات بمنطقة الرياض، على احتياجات المحافظة.
 
 تلك الزيارة جعلت محافظة وادي الدواسر تشهد حالة من الاستنفار، وأصبحت حديث مجالس الأهالي؛ ما جعل الأنظار والألسن لا تتوقف عما تم إنجازه من إصلاحات قبل الزيارة؟! ولم يشاهدوها خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة، لم تتضح بعد، رغم توافر الإمكانيات.
 
 عدسة "سبق" كشفت خلال جولتها تحرُّك البلدية لأول مرة من أجل إظهار المحافظة في أفضل حلة، عكس الواقع المُر، وذلك بنشر معداتها الخفيفة والثقيلة.. وقد اقتصر دورها على العناية والاهتمام بالأماكن التي سوف يدشِّن افتتاحها الأمير؟!

 كما قامت في "أسبوع الجمال" - كما سمَّاه الأهالي - بزراعة الطريق العام بالورود والأزهار المؤقتة على مسافة أكثر من 30 كيلومترًا، وتحديدًا من غرب المحافظة حتى شرقها، إضافة إلى تحسين منظر الأرصفة للشكل العام!!
 
 أهالي المحافظة ممن التقتهم "سبق" رحَّبوا بأمير المنطقة في زيارته التفقدية والوفد المرافق له، مشددين على حاجتهم الماسة لإنشاء مستشفى وبلديات بشرق المحافظة، وخصوصًا مع الزيادة السكانية والنمو العمراني في تلك الجهة، مع دعم الدوائر في المحافظة بالكوادر المؤهلة والدماء الشابة رغم التحديات الحالية.. داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة الأمر، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. قبل زيارة أمير الرياض.. استنفار المسؤولين يؤكد احتياج أهالي "وادي الدواسر"
سبق

في الوقت الذي فقد فيه المواطنون بوادي الدواسر أبسط مقومات الحياة التنموية خلال العقد الماضي؛ وتسبب ذلك في تأخُّرها عن مواكبة النهضة والتطوير، اللذين تنعم بهما مناطق ومحافظات السعودية، أنعشت زيارة أمير الرياض بصيص أمل لدى الأهالي؛ لما تحمله من رؤية شاملة، تدعم وتدفع عجلة التنمية؛ ولاسيما بعد وقوفه شخصيًّا الخميس القادم، يرافقه 14 من رؤساء القطاعات بمنطقة الرياض، على احتياجات المحافظة.
 
 تلك الزيارة جعلت محافظة وادي الدواسر تشهد حالة من الاستنفار، وأصبحت حديث مجالس الأهالي؛ ما جعل الأنظار والألسن لا تتوقف عما تم إنجازه من إصلاحات قبل الزيارة؟! ولم يشاهدوها خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة، لم تتضح بعد، رغم توافر الإمكانيات.
 
 عدسة "سبق" كشفت خلال جولتها تحرُّك البلدية لأول مرة من أجل إظهار المحافظة في أفضل حلة، عكس الواقع المُر، وذلك بنشر معداتها الخفيفة والثقيلة.. وقد اقتصر دورها على العناية والاهتمام بالأماكن التي سوف يدشِّن افتتاحها الأمير؟!

 كما قامت في "أسبوع الجمال" - كما سمَّاه الأهالي - بزراعة الطريق العام بالورود والأزهار المؤقتة على مسافة أكثر من 30 كيلومترًا، وتحديدًا من غرب المحافظة حتى شرقها، إضافة إلى تحسين منظر الأرصفة للشكل العام!!
 
 أهالي المحافظة ممن التقتهم "سبق" رحَّبوا بأمير المنطقة في زيارته التفقدية والوفد المرافق له، مشددين على حاجتهم الماسة لإنشاء مستشفى وبلديات بشرق المحافظة، وخصوصًا مع الزيادة السكانية والنمو العمراني في تلك الجهة، مع دعم الدوائر في المحافظة بالكوادر المؤهلة والدماء الشابة رغم التحديات الحالية.. داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة الأمر، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:07 AM
الزيارة أنعشت بصيص أمل لديهم لما تحمله من رؤية شاملة تدعم وتدفع عجلة التنمية

شاهد.. قبل زيارة أمير الرياض.. استنفار المسؤولين يؤكد احتياج أهالي "وادي الدواسر"

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
19
15,221

في الوقت الذي فقد فيه المواطنون بوادي الدواسر أبسط مقومات الحياة التنموية خلال العقد الماضي؛ وتسبب ذلك في تأخُّرها عن مواكبة النهضة والتطوير، اللذين تنعم بهما مناطق ومحافظات السعودية، أنعشت زيارة أمير الرياض بصيص أمل لدى الأهالي؛ لما تحمله من رؤية شاملة، تدعم وتدفع عجلة التنمية؛ ولاسيما بعد وقوفه شخصيًّا الخميس القادم، يرافقه 14 من رؤساء القطاعات بمنطقة الرياض، على احتياجات المحافظة.
 
 تلك الزيارة جعلت محافظة وادي الدواسر تشهد حالة من الاستنفار، وأصبحت حديث مجالس الأهالي؛ ما جعل الأنظار والألسن لا تتوقف عما تم إنجازه من إصلاحات قبل الزيارة؟! ولم يشاهدوها خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة، لم تتضح بعد، رغم توافر الإمكانيات.
 
 عدسة "سبق" كشفت خلال جولتها تحرُّك البلدية لأول مرة من أجل إظهار المحافظة في أفضل حلة، عكس الواقع المُر، وذلك بنشر معداتها الخفيفة والثقيلة.. وقد اقتصر دورها على العناية والاهتمام بالأماكن التي سوف يدشِّن افتتاحها الأمير؟!

 كما قامت في "أسبوع الجمال" - كما سمَّاه الأهالي - بزراعة الطريق العام بالورود والأزهار المؤقتة على مسافة أكثر من 30 كيلومترًا، وتحديدًا من غرب المحافظة حتى شرقها، إضافة إلى تحسين منظر الأرصفة للشكل العام!!
 
 أهالي المحافظة ممن التقتهم "سبق" رحَّبوا بأمير المنطقة في زيارته التفقدية والوفد المرافق له، مشددين على حاجتهم الماسة لإنشاء مستشفى وبلديات بشرق المحافظة، وخصوصًا مع الزيادة السكانية والنمو العمراني في تلك الجهة، مع دعم الدوائر في المحافظة بالكوادر المؤهلة والدماء الشابة رغم التحديات الحالية.. داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة الأمر، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار.
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,692
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,145
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة