قبل زيارة أمير عسير.. بلدية المجاردة تزيِّن مسطحات الحدائق

لتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة

تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير مقطع فيديو لعمالة، قيل إنهم يتبعون بلدية محافظة المجاردة، يرشون زرع حدائق عامة بـ(البوية الخضراء).



جاء ذلك قبيل الزيارة المرتقبة لأمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، لمحافظة المجاردة لتدشين عدد من المشاريع التنموية في المحافظة.

من جهتها قالت بلدية محافظة المجارده عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الصِّبغة الخضراء التي أُستعملت في مقطع الفيديو تُستعمل أو تُرَش بعد قص "الإنجيلة" في فصل الشتاء وهي موجودة لدى محلات التحسين الزراعي.