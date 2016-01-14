قبل زيارة أمير عسير.. بلدية المجاردة تزيِّن مسطحات الحدائق

قبل زيارة أمير عسير.. بلدية المجاردة تزيِّن مسطحات الحدائق
لتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة
تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير مقطع فيديو لعمالة، قيل إنهم يتبعون بلدية محافظة المجاردة، يرشون زرع حدائق عامة بـ(البوية الخضراء).
جاء ذلك قبيل الزيارة المرتقبة لأمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، لمحافظة المجاردة لتدشين عدد من المشاريع التنموية في المحافظة.
من جهتها قالت بلدية محافظة المجارده عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الصِّبغة الخضراء التي أُستعملت في مقطع الفيديو تُستعمل أو تُرَش بعد قص "الإنجيلة" في فصل الشتاء وهي موجودة لدى محلات التحسين الزراعي.
قبل زيارة أمير عسير.. بلدية المجاردة تزيِّن مسطحات الحدائق
سويد الحارثيسبق2017-01-14
تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير مقطع فيديو لعمالة، قيل إنهم يتبعون بلدية محافظة المجاردة، يرشون زرع حدائق عامة بـ(البوية الخضراء).
جاء ذلك قبيل الزيارة المرتقبة لأمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، لمحافظة المجاردة لتدشين عدد من المشاريع التنموية في المحافظة.
من جهتها قالت بلدية محافظة المجارده عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الصِّبغة الخضراء التي أُستعملت في مقطع الفيديو تُستعمل أو تُرَش بعد قص "الإنجيلة" في فصل الشتاء وهي موجودة لدى محلات التحسين الزراعي.
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
02:04 AM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:16 PM
لتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة
قبل زيارة أمير عسير.. بلدية المجاردة تزيِّن مسطحات الحدائق
تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير مقطع فيديو لعمالة، قيل إنهم يتبعون بلدية محافظة المجاردة، يرشون زرع حدائق عامة بـ(البوية الخضراء).
جاء ذلك قبيل الزيارة المرتقبة لأمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، لمحافظة المجاردة لتدشين عدد من المشاريع التنموية في المحافظة.
من جهتها قالت بلدية محافظة المجارده عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الصِّبغة الخضراء التي أُستعملت في مقطع الفيديو تُستعمل أو تُرَش بعد قص "الإنجيلة" في فصل الشتاء وهي موجودة لدى محلات التحسين الزراعي.