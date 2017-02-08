شاهد.. "قروش الجنادرية " يعرض مقتنيات أثرية تجاوز عمرها الـ200عام

قال: عملت أكثر من 20 سنة في المهرجان أعرف الزوَّار على تراث قبائل المنطقة

تصوير: عبدالملك سرور: بلباسه الفلكلوري وكرسيه الملكي يلفت العم قروش انتباه زوار جناح متحف الباحة المتواضع وسط القرية التراثية بالجنادية، يجيب عن أسئلتهم ويشرح لهم عن تاريخ وتراث مقتنيات أثرية تعود لعصور حجرية.



ويقول: "أمضيت أكثر من عشرين عاماً وأنا أشارك في مهرجان الجنادرية بمتحف قبائل زهران أشرح للزوَّار ما يحتويه من قطع ومقتنيات تاريخية تجاوز عمر بعضها الـ200 عام استطاعت القبيلة احتواءها والحفاظ عليها ومنها نسخة من القرآن الكريم".



وتابع: "شاركت في مهرجانات دولية كثيرة بهدف إبراز حضارة هذه المنطقة للعالم أجمع وما تتميز به".



وأردف: "كما يحتوي المعرض على بنادق تاريخية قديمة كان يستعملها رجال القبيلة خلال الحروب بالإضافة إلى نسخة من الإنجيل وقنديل للكعبة وعدد من الأدوات التي كان يستخدمها أبناء المنطقة خلال حياتهم اليومية".



وختم حديثه: أحرص كل عام على المشاركة بهدف إبراز تاريخ وإرث هذه البلاد".



