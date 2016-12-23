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شاهد.. قوة الضبط الميداني تقوم بتتبُّع المخالفين في أعماق الأرض

أطاحت بـ18 مخالفًا اتخذوا من عبّارات السيول وتصريفها ملاذًا لهم

تمكَّن رجال شعبة الضبط الإداري - ممثلة بشعبة الضبط الميداني - من تتبُّع قرابة عشرين مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وهم يختبئون تحت الأرض مستخدمين عبّارات السيول؛ وذلك للاختفاء من محاولة رجال القوة القبض عليهم.
 
وأعد قائد قوة الضبط الإداري خطة أمنية للوصول إلى المخالفين، الذين يقومون بمضايقة زوار جبل الرحمة بالتصوير والنشل، وعقدوا العزم على الوصول إليهم في مخابئهم، وتولت شعبة الضبط الميداني بقيادة قائدها ورقيب الفرقة اختيار رجال يتمتعون باللياقة البدنية العالية نظرًا لطبيعة وأهمية الخطة.
 
وتوجه رجال القوة إلى جبل الرحمة بالزي المدني، وقاموا برصد الأماكن التي يتوجه لها المخالفون، وهي عبارة عن عبّارات السيول ونقاط تصريف المياه، التي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض. وتتبع رجال القوة المخالفين، ونزلوا إلى العبّارات التي بالكاد تتسع لشخصين معرضين أنفسهم للخطر، ومستخدمين كشافًا ضوئيًّا للرؤية تحت الأرض.
 
ونجح رجال القوة في استخراج 18 مخالفًا من جنسية يمنية؛ يقومون بالنشل ومضايقة الزوار في جبل الرحمة، الذي يشهد كثافة عالية تزامنًا مع فتح باب العمرة. 
 

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شاهد.. قوة الضبط الميداني تقوم بتتبُّع المخالفين في أعماق الأرض
سبق

تمكَّن رجال شعبة الضبط الإداري - ممثلة بشعبة الضبط الميداني - من تتبُّع قرابة عشرين مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وهم يختبئون تحت الأرض مستخدمين عبّارات السيول؛ وذلك للاختفاء من محاولة رجال القوة القبض عليهم.
 
وأعد قائد قوة الضبط الإداري خطة أمنية للوصول إلى المخالفين، الذين يقومون بمضايقة زوار جبل الرحمة بالتصوير والنشل، وعقدوا العزم على الوصول إليهم في مخابئهم، وتولت شعبة الضبط الميداني بقيادة قائدها ورقيب الفرقة اختيار رجال يتمتعون باللياقة البدنية العالية نظرًا لطبيعة وأهمية الخطة.
 
وتوجه رجال القوة إلى جبل الرحمة بالزي المدني، وقاموا برصد الأماكن التي يتوجه لها المخالفون، وهي عبارة عن عبّارات السيول ونقاط تصريف المياه، التي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض. وتتبع رجال القوة المخالفين، ونزلوا إلى العبّارات التي بالكاد تتسع لشخصين معرضين أنفسهم للخطر، ومستخدمين كشافًا ضوئيًّا للرؤية تحت الأرض.
 
ونجح رجال القوة في استخراج 18 مخالفًا من جنسية يمنية؛ يقومون بالنشل ومضايقة الزوار في جبل الرحمة، الذي يشهد كثافة عالية تزامنًا مع فتح باب العمرة. 
 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
08:40 PM
أطاحت بـ18 مخالفًا اتخذوا من عبّارات السيول وتصريفها ملاذًا لهم

شاهد.. قوة الضبط الميداني تقوم بتتبُّع المخالفين في أعماق الأرض

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
19
43,506

تمكَّن رجال شعبة الضبط الإداري - ممثلة بشعبة الضبط الميداني - من تتبُّع قرابة عشرين مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وهم يختبئون تحت الأرض مستخدمين عبّارات السيول؛ وذلك للاختفاء من محاولة رجال القوة القبض عليهم.
 
وأعد قائد قوة الضبط الإداري خطة أمنية للوصول إلى المخالفين، الذين يقومون بمضايقة زوار جبل الرحمة بالتصوير والنشل، وعقدوا العزم على الوصول إليهم في مخابئهم، وتولت شعبة الضبط الميداني بقيادة قائدها ورقيب الفرقة اختيار رجال يتمتعون باللياقة البدنية العالية نظرًا لطبيعة وأهمية الخطة.
 
وتوجه رجال القوة إلى جبل الرحمة بالزي المدني، وقاموا برصد الأماكن التي يتوجه لها المخالفون، وهي عبارة عن عبّارات السيول ونقاط تصريف المياه، التي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض. وتتبع رجال القوة المخالفين، ونزلوا إلى العبّارات التي بالكاد تتسع لشخصين معرضين أنفسهم للخطر، ومستخدمين كشافًا ضوئيًّا للرؤية تحت الأرض.
 
ونجح رجال القوة في استخراج 18 مخالفًا من جنسية يمنية؛ يقومون بالنشل ومضايقة الزوار في جبل الرحمة، الذي يشهد كثافة عالية تزامنًا مع فتح باب العمرة. 
 

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