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شاهد.. كهرباء وشركة اتصالات بمكة تتسببان بإيقاف مستوصف حكومي

الأولى طالبت بغرفة لمحطاتها والأخرى بعمود تقوية حطم سوره

تسبب عدم وجود غرفة كهرباء في تعليق افتتاح مستوصف جعرانة الحكومي لقرابة العامين، والذي أصبح مرتعاً للعمالة المخالفة وغطت جنباته الأتربة والمخلفات.
 
وقال عدد من الأهالي لـ"سبق": "إنَّ مستوصف جعرانة بمكة المكرمة جاهز منذ قرابة عامين ولا يوجد به كهرباء، ما جعله مرتعاً للعمالة غير النظامية.
 
وتابعوا: "سقط داخل سور المستوصف برج لإحدى شركات الاتصال منذ قرابة عام ونصف مهشماً سوره، ومحدثاً أضراراً فيه، ورفعنا عدداً من الخطابات، ولم يتجاوب معنا أي جهة لرفعه، ويعتبر بهذا الشكل هدراً للمال العام.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حميد بن أحمد المالكي أنَّه تمت مخاطبة شركة الكهرياء بالعاصمة المقدسة لإيصال الكهرباء واشترطوا ضرورة تجهيز غرفة خاصة بالكهرباء، وبناءً على ذلك تم مخاطبة المقاول المختص من قبلنا لإنفاذ التوجيه وتأمين الاشتراط بإنشاء الغرفة المطلوبة حسب مواصفات شركة الكهرباء الواردة لنا في ردهم على طلبنا الآنف الذكر.
 
وتابع المالكي: "يقوم حالياً المقاول المختص بالإنشاء في الموقع حسب المواصفات، وحال الانتهاء -بعون الله تعالى- سيتم مخاطبة شركة الكهرباء بإنجاز الاشتراط من قبلنا وطلبهم إيصال التيار الكهربائي للموقع، والذي بناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال افتتاح المركز لينضم بعون الله تعالى إلى قافلة المراكز الصحية بمكة المكرمة في خدمة المجتمع التي نتشرف بها".
 
وأردف: "أما بالنسبة لماسورة شركة زين التي سقطت بفناء المركز فقد تم مخاطبة شركة زين بضرورة إزالتها وسيعملون بعون الله تعالى على ذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كهرباء وشركة اتصالات بمكة تتسببان بإيقاف مستوصف حكومي
سبق

تسبب عدم وجود غرفة كهرباء في تعليق افتتاح مستوصف جعرانة الحكومي لقرابة العامين، والذي أصبح مرتعاً للعمالة المخالفة وغطت جنباته الأتربة والمخلفات.
 
وقال عدد من الأهالي لـ"سبق": "إنَّ مستوصف جعرانة بمكة المكرمة جاهز منذ قرابة عامين ولا يوجد به كهرباء، ما جعله مرتعاً للعمالة غير النظامية.
 
وتابعوا: "سقط داخل سور المستوصف برج لإحدى شركات الاتصال منذ قرابة عام ونصف مهشماً سوره، ومحدثاً أضراراً فيه، ورفعنا عدداً من الخطابات، ولم يتجاوب معنا أي جهة لرفعه، ويعتبر بهذا الشكل هدراً للمال العام.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حميد بن أحمد المالكي أنَّه تمت مخاطبة شركة الكهرياء بالعاصمة المقدسة لإيصال الكهرباء واشترطوا ضرورة تجهيز غرفة خاصة بالكهرباء، وبناءً على ذلك تم مخاطبة المقاول المختص من قبلنا لإنفاذ التوجيه وتأمين الاشتراط بإنشاء الغرفة المطلوبة حسب مواصفات شركة الكهرباء الواردة لنا في ردهم على طلبنا الآنف الذكر.
 
وتابع المالكي: "يقوم حالياً المقاول المختص بالإنشاء في الموقع حسب المواصفات، وحال الانتهاء -بعون الله تعالى- سيتم مخاطبة شركة الكهرباء بإنجاز الاشتراط من قبلنا وطلبهم إيصال التيار الكهربائي للموقع، والذي بناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال افتتاح المركز لينضم بعون الله تعالى إلى قافلة المراكز الصحية بمكة المكرمة في خدمة المجتمع التي نتشرف بها".
 
وأردف: "أما بالنسبة لماسورة شركة زين التي سقطت بفناء المركز فقد تم مخاطبة شركة زين بضرورة إزالتها وسيعملون بعون الله تعالى على ذلك".

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
11:34 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:21 AM
الأولى طالبت بغرفة لمحطاتها والأخرى بعمود تقوية حطم سوره

شاهد.. كهرباء وشركة اتصالات بمكة تتسببان بإيقاف مستوصف حكومي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
8,514

تسبب عدم وجود غرفة كهرباء في تعليق افتتاح مستوصف جعرانة الحكومي لقرابة العامين، والذي أصبح مرتعاً للعمالة المخالفة وغطت جنباته الأتربة والمخلفات.
 
وقال عدد من الأهالي لـ"سبق": "إنَّ مستوصف جعرانة بمكة المكرمة جاهز منذ قرابة عامين ولا يوجد به كهرباء، ما جعله مرتعاً للعمالة غير النظامية.
 
وتابعوا: "سقط داخل سور المستوصف برج لإحدى شركات الاتصال منذ قرابة عام ونصف مهشماً سوره، ومحدثاً أضراراً فيه، ورفعنا عدداً من الخطابات، ولم يتجاوب معنا أي جهة لرفعه، ويعتبر بهذا الشكل هدراً للمال العام.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حميد بن أحمد المالكي أنَّه تمت مخاطبة شركة الكهرياء بالعاصمة المقدسة لإيصال الكهرباء واشترطوا ضرورة تجهيز غرفة خاصة بالكهرباء، وبناءً على ذلك تم مخاطبة المقاول المختص من قبلنا لإنفاذ التوجيه وتأمين الاشتراط بإنشاء الغرفة المطلوبة حسب مواصفات شركة الكهرباء الواردة لنا في ردهم على طلبنا الآنف الذكر.
 
وتابع المالكي: "يقوم حالياً المقاول المختص بالإنشاء في الموقع حسب المواصفات، وحال الانتهاء -بعون الله تعالى- سيتم مخاطبة شركة الكهرباء بإنجاز الاشتراط من قبلنا وطلبهم إيصال التيار الكهربائي للموقع، والذي بناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال افتتاح المركز لينضم بعون الله تعالى إلى قافلة المراكز الصحية بمكة المكرمة في خدمة المجتمع التي نتشرف بها".
 
وأردف: "أما بالنسبة لماسورة شركة زين التي سقطت بفناء المركز فقد تم مخاطبة شركة زين بضرورة إزالتها وسيعملون بعون الله تعالى على ذلك".

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