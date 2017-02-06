شاهد.. "كيا الجبر" تستقبل زوار الجنادرية بسياراتها الفاخرة و"التست درايف"

استعرضت أهم المميزات التي تضمها موديلات 2016 و2017

تصوير: ماجد البقمي: يقع جناح سيارات "كيا الجبر" بسياراته الفاخرة، بالقرب من جناح منطقة مكة المكرمة، مستقبلاً زوار الجنادرية، ومستعرضاً أهم المميزات التي تضمها موديلات 2016 و2017 .

ويشهد الجناح إقبالاً جيداً من قبل الجمهور، بفضل سمعة الشركة لدى محبي السيارات المرنة والقوية، وأيضاً بفضل الموقع المميز بين إمارات المناطق .

وتوقف الجمهور أمام المنتجات الجديدة، وخصوصاً "كيا كواريس" التي تتمتع بأعلى وأفخم المميزات التقنية والتصاميم الهيكلية الجديدة.

ونجحت "كيا" في تمكين الجمهور من قيادة مركباتها وتجربتها داخل حلبة "التست درايف" التي تقع على بعد أمتار قليلة من معرض القوات المسلحة جنوب غرب المهرجان، وصنع توجه الشركة جواً من الترفيه لدى الزوار، وهم يمتطون صهوة السيارات الجديدة في "رالي" مصغر، ووجد قبولاً كبيراً وتوافداً مستمراً.