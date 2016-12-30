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شاهد.. كيف أنقذ رجال الدفاع المدني عاملَيْن سقطا بخزان وقود بالأحساء

تعرَّضا للاختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى

تمكَّن رجال الدفاع المدني بمحافظة الأحساء من إنقاذ عاملَيْن من جنسية آسيوية؛ سقطا داخل خزان وقود، وأُصيبا باختناق من جراء الأبخرة؛ ونقلا إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، لـ"سبق": عمليات الدفاع المدني بمحافظة الأحساء بُلّغت عند الساعة الـ17:25 من مساء اليوم عن سقوط عاملَين في غرفة خزان وقود مساحتها نحو10×5م، وعمقها 4م، داخل إحدى محطات الوقود، وتم إخراجهما من قِبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني، وهما من جنسية آسيوية، وقد أُصيبا باختناق من جراء أبخرة الوقود؛ ونقلا عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الجفر، وحالتاهما مستقرتان - ولله الحمد -.

وتابع العقيد الدوسري: تعود الأسباب إلى قيامهما بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض أعمال الصيانة لها؛ ما أدى لاستنشاقهما أبخرة البنزين، وإصابتهما بالإعياء. 

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شاهد.. كيف أنقذ رجال الدفاع المدني عاملَيْن سقطا بخزان وقود بالأحساء
سبق

تمكَّن رجال الدفاع المدني بمحافظة الأحساء من إنقاذ عاملَيْن من جنسية آسيوية؛ سقطا داخل خزان وقود، وأُصيبا باختناق من جراء الأبخرة؛ ونقلا إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، لـ"سبق": عمليات الدفاع المدني بمحافظة الأحساء بُلّغت عند الساعة الـ17:25 من مساء اليوم عن سقوط عاملَين في غرفة خزان وقود مساحتها نحو10×5م، وعمقها 4م، داخل إحدى محطات الوقود، وتم إخراجهما من قِبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني، وهما من جنسية آسيوية، وقد أُصيبا باختناق من جراء أبخرة الوقود؛ ونقلا عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الجفر، وحالتاهما مستقرتان - ولله الحمد -.

وتابع العقيد الدوسري: تعود الأسباب إلى قيامهما بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض أعمال الصيانة لها؛ ما أدى لاستنشاقهما أبخرة البنزين، وإصابتهما بالإعياء. 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
10:41 PM
تعرَّضا للاختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى

شاهد.. كيف أنقذ رجال الدفاع المدني عاملَيْن سقطا بخزان وقود بالأحساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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22,382

تمكَّن رجال الدفاع المدني بمحافظة الأحساء من إنقاذ عاملَيْن من جنسية آسيوية؛ سقطا داخل خزان وقود، وأُصيبا باختناق من جراء الأبخرة؛ ونقلا إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، لـ"سبق": عمليات الدفاع المدني بمحافظة الأحساء بُلّغت عند الساعة الـ17:25 من مساء اليوم عن سقوط عاملَين في غرفة خزان وقود مساحتها نحو10×5م، وعمقها 4م، داخل إحدى محطات الوقود، وتم إخراجهما من قِبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني، وهما من جنسية آسيوية، وقد أُصيبا باختناق من جراء أبخرة الوقود؛ ونقلا عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الجفر، وحالتاهما مستقرتان - ولله الحمد -.

وتابع العقيد الدوسري: تعود الأسباب إلى قيامهما بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض أعمال الصيانة لها؛ ما أدى لاستنشاقهما أبخرة البنزين، وإصابتهما بالإعياء. 

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