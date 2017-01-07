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شاهد.. كيف اعتدى مجهولان على موظف جمرك بحقل

أثناء خروجه من الصيدلية.. والشرطة تحقق

علمت "سبق" بأن شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك تحقق في حالة اعتداء على أحد موظفي الجمارك السعودية بمنفذ الدرة، بعد خروجه من إحدى الصيدليات بالمحافظة، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس الجمعة.
 
 وأظهر فيديو، حصلت عليه "سبق"، شخصَيْن يحملان عصيًا، وانهالا على الموظف ضربًا. ورغم محاولة الموظف اجتناب المعتديَيْن بدخوله مرة أخرى للصيدلية إلا أنهما لحقا به، وأكملا الاعتداء عليه؛ فأُصيب في الوجه والجفن والظهر والفخذ وأسفل القدم. وحالته العامة مستقرة. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف اعتدى مجهولان على موظف جمرك بحقل
سبق

علمت "سبق" بأن شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك تحقق في حالة اعتداء على أحد موظفي الجمارك السعودية بمنفذ الدرة، بعد خروجه من إحدى الصيدليات بالمحافظة، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس الجمعة.
 
 وأظهر فيديو، حصلت عليه "سبق"، شخصَيْن يحملان عصيًا، وانهالا على الموظف ضربًا. ورغم محاولة الموظف اجتناب المعتديَيْن بدخوله مرة أخرى للصيدلية إلا أنهما لحقا به، وأكملا الاعتداء عليه؛ فأُصيب في الوجه والجفن والظهر والفخذ وأسفل القدم. وحالته العامة مستقرة. 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
11:28 PM
أثناء خروجه من الصيدلية.. والشرطة تحقق

شاهد.. كيف اعتدى مجهولان على موظف جمرك بحقل

A A A
بدر الجبل - تبوك
62
98,574

علمت "سبق" بأن شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك تحقق في حالة اعتداء على أحد موظفي الجمارك السعودية بمنفذ الدرة، بعد خروجه من إحدى الصيدليات بالمحافظة، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس الجمعة.
 
 وأظهر فيديو، حصلت عليه "سبق"، شخصَيْن يحملان عصيًا، وانهالا على الموظف ضربًا. ورغم محاولة الموظف اجتناب المعتديَيْن بدخوله مرة أخرى للصيدلية إلا أنهما لحقا به، وأكملا الاعتداء عليه؛ فأُصيب في الوجه والجفن والظهر والفخذ وأسفل القدم. وحالته العامة مستقرة. 

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