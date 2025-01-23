شاهد.. كيف انتهى المطاف بحوثيَّيْن اقتربا من "وحوش" الحد الجنوبي

نيران حرس الحدود السعودي أَرْدَتْهما قتيلين وعُثر معهما على "مفتاح الجنة"

فتح جنود حرس الحدود السعودي نيرانهم على عددٍ من المسلحين الحوثيين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، وأردت اثنين منهم قتلى.

وكانت فرق الاستطلاع رصدت تقدم عنصرين من المتمردين نحو الحد الجنوبي، فتم توجيه الدوريات والقناصة القريبين من الموقع للتعامل معهما وقتلهما.

وعثر مع المقتولين على سلاسل بها ما يسمى "مفتاح الجنة"، وعليهما آثار وعلامات لحُقن الإبر التي يُحقنان بها، لتمنحهما قليلًا من الشجاعة المؤقتة لمواجهة "وحوش" الحد الجنوبي.