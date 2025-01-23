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شاهد.. كيف انتهى المطاف بحوثيَّيْن اقتربا من "وحوش" الحد الجنوبي

نيران حرس الحدود السعودي أَرْدَتْهما قتيلين وعُثر معهما على "مفتاح الجنة"

فتح جنود حرس الحدود السعودي نيرانهم على عددٍ من المسلحين الحوثيين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، وأردت اثنين منهم قتلى.

 

وكانت فرق الاستطلاع رصدت تقدم عنصرين من المتمردين نحو الحد الجنوبي، فتم توجيه الدوريات والقناصة القريبين من الموقع للتعامل معهما وقتلهما.

 

وعثر مع المقتولين على سلاسل بها ما يسمى "مفتاح الجنة"، وعليهما آثار وعلامات لحُقن الإبر التي يُحقنان بها، لتمنحهما قليلًا من الشجاعة المؤقتة لمواجهة "وحوش" الحد الجنوبي.

 

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شاهد.. كيف انتهى المطاف بحوثيَّيْن اقتربا من "وحوش" الحد الجنوبي
سبق

فتح جنود حرس الحدود السعودي نيرانهم على عددٍ من المسلحين الحوثيين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، وأردت اثنين منهم قتلى.

 

وكانت فرق الاستطلاع رصدت تقدم عنصرين من المتمردين نحو الحد الجنوبي، فتم توجيه الدوريات والقناصة القريبين من الموقع للتعامل معهما وقتلهما.

 

وعثر مع المقتولين على سلاسل بها ما يسمى "مفتاح الجنة"، وعليهما آثار وعلامات لحُقن الإبر التي يُحقنان بها، لتمنحهما قليلًا من الشجاعة المؤقتة لمواجهة "وحوش" الحد الجنوبي.

 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
09:58 PM
نيران حرس الحدود السعودي أَرْدَتْهما قتيلين وعُثر معهما على "مفتاح الجنة"

شاهد.. كيف انتهى المطاف بحوثيَّيْن اقتربا من "وحوش" الحد الجنوبي

A A A
سعد جبار - الحد الجنوبي
41
75,828

فتح جنود حرس الحدود السعودي نيرانهم على عددٍ من المسلحين الحوثيين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، وأردت اثنين منهم قتلى.

 

وكانت فرق الاستطلاع رصدت تقدم عنصرين من المتمردين نحو الحد الجنوبي، فتم توجيه الدوريات والقناصة القريبين من الموقع للتعامل معهما وقتلهما.

 

وعثر مع المقتولين على سلاسل بها ما يسمى "مفتاح الجنة"، وعليهما آثار وعلامات لحُقن الإبر التي يُحقنان بها، لتمنحهما قليلًا من الشجاعة المؤقتة لمواجهة "وحوش" الحد الجنوبي.

 

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