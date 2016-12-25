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شاهد كيف تم تحرير طفل من نشاف غسالة ملابس بجازان

الدفاع المدني أنقذه.. وهو بصحة جيدة

حرر أفراد الدفاع المدني بمنطقة جازان طفلاً يبلغ من العمل 4 سنوات احتجز بغسالة ملابس منزله وذلك بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد وهو بصحة جيدة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: وردنا بلاغ عن وقوع حادث احتجاز طفل داخل غسالة ملابس في منزل بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد، وعند وصول الفرقة للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات داخل الغسالة في الجزء الخاص بتجفيف الملابس وتم إخراجه من قِبَل فرقة الإنقاذ وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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شاهد كيف تم تحرير طفل من نشاف غسالة ملابس بجازان
سبق

حرر أفراد الدفاع المدني بمنطقة جازان طفلاً يبلغ من العمل 4 سنوات احتجز بغسالة ملابس منزله وذلك بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد وهو بصحة جيدة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: وردنا بلاغ عن وقوع حادث احتجاز طفل داخل غسالة ملابس في منزل بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد، وعند وصول الفرقة للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات داخل الغسالة في الجزء الخاص بتجفيف الملابس وتم إخراجه من قِبَل فرقة الإنقاذ وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:57 PM
الدفاع المدني أنقذه.. وهو بصحة جيدة

شاهد كيف تم تحرير طفل من نشاف غسالة ملابس بجازان

A A A
فهد كاملي - جازان
11
19,222

حرر أفراد الدفاع المدني بمنطقة جازان طفلاً يبلغ من العمل 4 سنوات احتجز بغسالة ملابس منزله وذلك بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد وهو بصحة جيدة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: وردنا بلاغ عن وقوع حادث احتجاز طفل داخل غسالة ملابس في منزل بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد، وعند وصول الفرقة للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات داخل الغسالة في الجزء الخاص بتجفيف الملابس وتم إخراجه من قِبَل فرقة الإنقاذ وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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