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​شاهد.. كيف عانق الضباب والسحب أبراج الرياض صباح اليوم

منها مركز الملك عبدالله المالي

وثق الزميل المصور مروان الجماز مشهداً جميلاً للعاصمة الرياض صباح اليوم الثلاثاء.


الصورة أظهرت معانقة الضباب والسحب الخفيفة أبراج العاصمة، في مشهد جميل التقط عند السادسة والنصف من صباح اليوم شمال العاصمة، وأظهر عدداً من الأبراج منها مركز الملك عبدالله المالي.

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​شاهد.. كيف عانق الضباب والسحب أبراج الرياض صباح اليوم
سبق

وثق الزميل المصور مروان الجماز مشهداً جميلاً للعاصمة الرياض صباح اليوم الثلاثاء.


الصورة أظهرت معانقة الضباب والسحب الخفيفة أبراج العاصمة، في مشهد جميل التقط عند السادسة والنصف من صباح اليوم شمال العاصمة، وأظهر عدداً من الأبراج منها مركز الملك عبدالله المالي.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
07:41 PM
منها مركز الملك عبدالله المالي

​شاهد.. كيف عانق الضباب والسحب أبراج الرياض صباح اليوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
28
32,888

وثق الزميل المصور مروان الجماز مشهداً جميلاً للعاصمة الرياض صباح اليوم الثلاثاء.


الصورة أظهرت معانقة الضباب والسحب الخفيفة أبراج العاصمة، في مشهد جميل التقط عند السادسة والنصف من صباح اليوم شمال العاصمة، وأظهر عدداً من الأبراج منها مركز الملك عبدالله المالي.

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