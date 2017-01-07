شاهد.. كيف منع رجل أمن إرهابييْن من الاستيلاء على دورية بالرياض

مقطع فيديو يبرز بسالته وتصديه لهما مستخدماً "مسدساً" فقط

كشف مقطع فيديو متداول جانبا من العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن فجر اليوم بالرياض ، والتي تمكنت من خلالها من قتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين.

وأظهر الفيديو محاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض ، قبل أن يتصدى لهما أحد رجال الأمن بسلاح من نوع مسدس.

وقد خارت قوى الإرهابيين رغم حملهما لأسلحة رشاشة وارتدائهما أحزمة ناسفة أمام رجل أمن كان يحمل سلاحاً من طراز مسدس ، حيث تمكن بفضل الله، ثم ببسالته وخبرته الأمنية من التصدي للإرهابيين وقتلهما.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية، عبر بيان أمني، خلال الساعات القليلة المقبلة، تفاصيل العملية الأمنية الناجحة.

