شاهد.. مأساة قرية قرغيزية سقطت عليها طائرة من السماء

كشفت فيديوهات وصور عن مأساة إنسانية تعرضت لها قرية قرغيزية فقيرة قرب مطار مناس بضاحية العاصمة بيشكك، عندما سقطت عليها طائرة الشحن التركية صباح اليوم الاثنين، فقد وصل عدد الضحايا إلى 37 شخصا، بينهم 12 طفلا، وعائلة بأكملها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطائرة من طراز بوينج 747، كانت في رحلة من هونج كونج إلى إسطنبول عندما تعرضت لأحوال جوية سيئة، فقررت الهبوط بأقرب مطار، وهو مناس بالعاصمة القرغيزية بيشكك، لكن الطيار فقد مدرج الهبوط، وهبط على قرية فقيرة بالقرب من المطار.

وتضيف الصحيفة: حصدت الطائرة 60 من المنازل الفقيرة بالقرية، فقتل في الحادث 15 شخصا في بيوتهم، التي تحولت إلى أكوام من الحطام والرماد، منهم 12 طفلا، وعائلة بأكملها، فيما قتل 17 على متن الطائرة.

وتروي الصحيفة نقلا عن مسؤولين محليين، أن طفلا خرج إلى المدرسة فوقع الحادث، وأسرع الطفل بالعودة إلى منزله ليجد كل أسرته قد قتلت.

ورغم المأساة، ضبط عمال الإنقاذ لصوصا حاولوا سرقة ممتلكات الضحايا، حيث تم ضبط لص بعد قيامه بسرقة اثنين من الغلايات الكهربائية، ووضعهما تحت معطفه.