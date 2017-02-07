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شاهد ما التقطته كاميرا سيارة شرطة أمريكية في السماء ليلاً

رصدت كاميرا في سيارة شرطة أمريكية صوراً مثيرة لنيزك يحترق أثناء سقوطه من السماء، قبل أن يسقط في بحيرة.

 

وأضاء النيزك المحترق السماء فوق منطقة ليسلي التابعة لولاية إلينوي الأمريكية؛ حيث اشتعلت به النيران عند الواحدة والنصف صباحاً، ورآه مئات السكان.

 

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت وسائل إعلام محلية: إن النيزك، الذي يقترب في حجمه من سيارة صغيرة، سقط في بحيرة ميشيجان.

 

وأوضح ضابط الشرطة جيمس ديكستر لقناة "سي بي إس" الأمريكية: "بدا يشبه الألعاب النارية، كان كبيراً وأخضر اللون، وظهر فجأة، ثم اشتعل واختفى وسط السماء".

 

وقال مدير العمليات في جمعية الشهب الأمريكية مايك هانكي: إن الجمعية تَلَقّت أكثر من مائتي بلاغ من أشخاص رأوا النيزك.

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شاهد ما التقطته كاميرا سيارة شرطة أمريكية في السماء ليلاً
سبق

رصدت كاميرا في سيارة شرطة أمريكية صوراً مثيرة لنيزك يحترق أثناء سقوطه من السماء، قبل أن يسقط في بحيرة.

 

وأضاء النيزك المحترق السماء فوق منطقة ليسلي التابعة لولاية إلينوي الأمريكية؛ حيث اشتعلت به النيران عند الواحدة والنصف صباحاً، ورآه مئات السكان.

 

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت وسائل إعلام محلية: إن النيزك، الذي يقترب في حجمه من سيارة صغيرة، سقط في بحيرة ميشيجان.

 

وأوضح ضابط الشرطة جيمس ديكستر لقناة "سي بي إس" الأمريكية: "بدا يشبه الألعاب النارية، كان كبيراً وأخضر اللون، وظهر فجأة، ثم اشتعل واختفى وسط السماء".

 

وقال مدير العمليات في جمعية الشهب الأمريكية مايك هانكي: إن الجمعية تَلَقّت أكثر من مائتي بلاغ من أشخاص رأوا النيزك.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:49 AM

شاهد ما التقطته كاميرا سيارة شرطة أمريكية في السماء ليلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,828

رصدت كاميرا في سيارة شرطة أمريكية صوراً مثيرة لنيزك يحترق أثناء سقوطه من السماء، قبل أن يسقط في بحيرة.

 

وأضاء النيزك المحترق السماء فوق منطقة ليسلي التابعة لولاية إلينوي الأمريكية؛ حيث اشتعلت به النيران عند الواحدة والنصف صباحاً، ورآه مئات السكان.

 

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت وسائل إعلام محلية: إن النيزك، الذي يقترب في حجمه من سيارة صغيرة، سقط في بحيرة ميشيجان.

 

وأوضح ضابط الشرطة جيمس ديكستر لقناة "سي بي إس" الأمريكية: "بدا يشبه الألعاب النارية، كان كبيراً وأخضر اللون، وظهر فجأة، ثم اشتعل واختفى وسط السماء".

 

وقال مدير العمليات في جمعية الشهب الأمريكية مايك هانكي: إن الجمعية تَلَقّت أكثر من مائتي بلاغ من أشخاص رأوا النيزك.

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