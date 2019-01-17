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شاهد.. مدرسة "بالسليل" تُزين قاعات الاختبارات بصور معلميها وطلابها المتميزين

لتشجيعهم وإرساء روح التميز والمنافسة بين منسوبيها

 تَزَيّنت قاعات الاختبارات بمتوسطة وثانوية الأبناء بمحافظة السليل، بأسماء وصور معلمي المدرسة، وطلابها المتميزين، في مسابقاتها المتنوعة التي نفذتها الأشهر الماضية؛ بالتزامن مع بدء انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

 

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المعلمين والطلاب، وإرساء روح التميز والتنافس في المدرسة، كما قدّم مسؤولو المدرسة بعض المأكولات والمشروبات الخفيفة للطلاب.

 

وأشاد مشرف القيادة المدرسية في مكتب التعليم بمحافظة السليل، "ناصر المعتاش"، بتميز المبادرة التي انسجمت مع روح وهوية ورؤية إدارة المدرسة؛ مما رسم لها أبعاداً إيجابية؛ لا سيما وأنها واكبت تهيئة المدارس وقاعات الاختبارات، وما تحتويه من دلائل تربوية تحفيزية؛ مقدماً شكره لقائدها شبيب بن عبدالله آل شبيب.

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شاهد.. مدرسة "بالسليل" تُزين قاعات الاختبارات بصور معلميها وطلابها المتميزين
سبق

 تَزَيّنت قاعات الاختبارات بمتوسطة وثانوية الأبناء بمحافظة السليل، بأسماء وصور معلمي المدرسة، وطلابها المتميزين، في مسابقاتها المتنوعة التي نفذتها الأشهر الماضية؛ بالتزامن مع بدء انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

 

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المعلمين والطلاب، وإرساء روح التميز والتنافس في المدرسة، كما قدّم مسؤولو المدرسة بعض المأكولات والمشروبات الخفيفة للطلاب.

 

وأشاد مشرف القيادة المدرسية في مكتب التعليم بمحافظة السليل، "ناصر المعتاش"، بتميز المبادرة التي انسجمت مع روح وهوية ورؤية إدارة المدرسة؛ مما رسم لها أبعاداً إيجابية؛ لا سيما وأنها واكبت تهيئة المدارس وقاعات الاختبارات، وما تحتويه من دلائل تربوية تحفيزية؛ مقدماً شكره لقائدها شبيب بن عبدالله آل شبيب.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
01:40 PM
لتشجيعهم وإرساء روح التميز والمنافسة بين منسوبيها

شاهد.. مدرسة "بالسليل" تُزين قاعات الاختبارات بصور معلميها وطلابها المتميزين

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خلف الدوسري - الرياض
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 تَزَيّنت قاعات الاختبارات بمتوسطة وثانوية الأبناء بمحافظة السليل، بأسماء وصور معلمي المدرسة، وطلابها المتميزين، في مسابقاتها المتنوعة التي نفذتها الأشهر الماضية؛ بالتزامن مع بدء انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

 

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المعلمين والطلاب، وإرساء روح التميز والتنافس في المدرسة، كما قدّم مسؤولو المدرسة بعض المأكولات والمشروبات الخفيفة للطلاب.

 

وأشاد مشرف القيادة المدرسية في مكتب التعليم بمحافظة السليل، "ناصر المعتاش"، بتميز المبادرة التي انسجمت مع روح وهوية ورؤية إدارة المدرسة؛ مما رسم لها أبعاداً إيجابية؛ لا سيما وأنها واكبت تهيئة المدارس وقاعات الاختبارات، وما تحتويه من دلائل تربوية تحفيزية؛ مقدماً شكره لقائدها شبيب بن عبدالله آل شبيب.

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