شاهد .. مدير ابتدائية بالطائف يحوِّل فناءها إلى بيئة تعليميّة جاذبة

"الذويبي" أشاد بالفكرة وغرس فسيلة في حديقتها أثناء زيارته لها

نجح مدير مدرسة ابتدائية تابعة لمكتب التعليم بعشيرة - شمالي محافظة الطائف، في تحويل فناء المدرسة إلى حديقة وبيئة جاذبة لعمليتَي التعليم والتعلُّم، في فكرة إبداعية وجدت إشادة من مساعد مدير التعليم بالمحافظة للشؤون التعليميّة فهاد الذويبي؛ الذي غرس فسيلةً في حديقة المدرسة المبتكرة، مشيداً بجهود قائدها.

وقال مدير مدرسة سعيد بن المسيب الابتدائية بالعيينة -غربي مركز عشيرة، محمد طلق القرشي؛ إنّ فكرة تحويل فناء المدرسة إلى بيئة جاذبة، وجدت ترحيباً من طلاب المدرسة ومعلميها، وبدأ يمارس فيها عددٌ من الأنشطة التعليميّة، وخاصة بعض إستراتيجيات التعلُّم النشط، مثل: "تبادل الأدوار، والتعلُّم باللعب" في الهواء الطلق، بعيداً عن حجرة الصف، لكسر الروتين في عرض الدروس داخل الفصول.

وزار "الذويبي"؛ يرافقه مدير مكتب التعليم بعشيرة فهد المورقي؛ وعددٌ من القيادات التعليمية مدرسة سعيد بن المسيب الابتدائية، وأشادوا بالأفكار الإبداعية التي يقودها قائد المدرسة وفريق العمل من معلمين وإداريين.