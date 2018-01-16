شاهد.. مدير "تعليم الرياض" يتفقّد اختبارات اليوم الأول بمدارس المنطقة

"المانع": أنهينا كل الاستعدادات بما يضمن الانسابية وتأمين جو هادئ للطلبة

تفقّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، اليوم الأحد، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في القسم المتوسط والقسم الثانوي بمجمع الملك سعود في أول أيام الاختبارات .

وبدأ الدكتور "المانع" الجولة بزيارته للقسم الثانوي بمجمع الملك سعود حيث رافقه مدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد الداوود، ومدير القسم الثانوي بالمجمع الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحيدر .

واطمأن الدكتور "المانع" على آلية سير الاختبارات وتجول داخل قاعات ولجان الاختبارات، واطلع على آلية اختبار برنامج الطلاب المكفوفين في القسم.

بعد ذلك انتقل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع يرافقه مدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد الداوود إلى القسم المتوسط بمجمع الملك سعود، وتجول بمرافقه مدير القسم المتوسط مبارك جارالله القحطاني داخل قاعات ولجان الاختبار، حيث تابع اختبارات برنامج طلاب صعوبات التعلم والبالغ عددهم 30 طالباً وطلاب العوق البصري والبالغ عددهم ستة طلاب، كما تفقد سير اختبارات طلاب المنازل البالغ عددهم ثمانية طلاب، وتابع عدداً من لجان اختبارات طلاب المدرسة البالغ عددهم 571 طالباً.

وقد دخل اليوم (461.841) طالباً وطالبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437- 1438هـ بعدما أنهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس مرحلة التقييم المعدة لهم.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع إن الإدارة أنهت الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، واكتملت كل الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ، حيث اتخذت الإدارة كل الترتيبات اللازمة لأداء الاختبارات من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات وتكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات؛ للقيام بجولات ميدانية على المدارس؛ للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها.

كما وجّه "المانع" بأن تكون هذه الأيام فترة استنفار كامل يركز فيها على الاختبارات، وتسخّر جميع الجهود لتكون النتائج منضبطة ودقيقة، مشيراً إلى أن الامتحانات تمثل الصورة الحقيقة لانعكاس جهود الإدارة في الميدان، ودعا "المانع" الأسر إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء للطلاب ودعمهم بكل السبل.