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شاهد.. مدير تعليم جدة يتفقد اختبارات اليوم الأول بمدارس المحافظة

تجول داخل القاعات واستمع لانطباعات الطلاب عن الأسئلة

تفقد اليوم مدير تعليم جدة عبد الله بن أحمد الثقفي سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط اهتمام ورعاية كبيرة من إدارات المدارس لتوفير الجو النفسي الملائم والبيئة المريحة لهم لأداء الاختبار.

وقام الثقفي بجولات ميدانية للوقوف على انطلاقة اختبارات وأعمال نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة استهلها بمدرسة ابن خلدون الثانوية حيث تجول داخل قاعات الاختبارات واستمع لانطباعات الطلاب عن الأسئلة، كما اطلع على آلية عمل لجان التوزيع والتصحيح وتدقيق أوراق إجابات الطلاب قبل رصد الدرجات النهائية بشكل يومي دون أي تأخير في الرصد.

وحث مدير تعليم جدة الطلاب بعدم التعجل في تدوين الإجابات والاستفادة من الوقت المخصص بالكامل لكل مادة، كما حثهم على العودة إلى المنازل فور الانتهاء من أداء الاختبارات، وأخذهم القسط الكافي من الراحة استعدادا لاستذكار اختبارات اليوم التالي والبعد عن أماكن التجمعات والتفحيط وضعاف النفوس وكذلك رفاق السوء.

وفِي نهاية الجولة أكد الثقفي أن انطلاقة الاختبارات كانت مبشرة والأسئلة متنوعة وشاملة وسط ارتياح الطلاب مشيرا بأن القيادات التعليمية بنين وبنات وأكثر من ١٣٠٠ مشرف ومشرفة يتواجدون في الميدان لمتابعة سير الاختبارات وتسهيل أي معوقات قد تحدث منوها بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمرورية لضبط أي مخالفات سلوكية قد تقع بالقرب من المدارس حرصا على سلامة الطلاب مهيبا بأولياء الأمور متابعة وصول أبنائهم إلى منازلهم بعد انتهاء الاختبارات.

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شاهد.. مدير تعليم جدة يتفقد اختبارات اليوم الأول بمدارس المحافظة
سبق

تفقد اليوم مدير تعليم جدة عبد الله بن أحمد الثقفي سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط اهتمام ورعاية كبيرة من إدارات المدارس لتوفير الجو النفسي الملائم والبيئة المريحة لهم لأداء الاختبار.

وقام الثقفي بجولات ميدانية للوقوف على انطلاقة اختبارات وأعمال نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة استهلها بمدرسة ابن خلدون الثانوية حيث تجول داخل قاعات الاختبارات واستمع لانطباعات الطلاب عن الأسئلة، كما اطلع على آلية عمل لجان التوزيع والتصحيح وتدقيق أوراق إجابات الطلاب قبل رصد الدرجات النهائية بشكل يومي دون أي تأخير في الرصد.

وحث مدير تعليم جدة الطلاب بعدم التعجل في تدوين الإجابات والاستفادة من الوقت المخصص بالكامل لكل مادة، كما حثهم على العودة إلى المنازل فور الانتهاء من أداء الاختبارات، وأخذهم القسط الكافي من الراحة استعدادا لاستذكار اختبارات اليوم التالي والبعد عن أماكن التجمعات والتفحيط وضعاف النفوس وكذلك رفاق السوء.

وفِي نهاية الجولة أكد الثقفي أن انطلاقة الاختبارات كانت مبشرة والأسئلة متنوعة وشاملة وسط ارتياح الطلاب مشيرا بأن القيادات التعليمية بنين وبنات وأكثر من ١٣٠٠ مشرف ومشرفة يتواجدون في الميدان لمتابعة سير الاختبارات وتسهيل أي معوقات قد تحدث منوها بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمرورية لضبط أي مخالفات سلوكية قد تقع بالقرب من المدارس حرصا على سلامة الطلاب مهيبا بأولياء الأمور متابعة وصول أبنائهم إلى منازلهم بعد انتهاء الاختبارات.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
07:10 PM
تجول داخل القاعات واستمع لانطباعات الطلاب عن الأسئلة

شاهد.. مدير تعليم جدة يتفقد اختبارات اليوم الأول بمدارس المحافظة

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عبدالعزيز السلمي - جدة
0
887

تفقد اليوم مدير تعليم جدة عبد الله بن أحمد الثقفي سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط اهتمام ورعاية كبيرة من إدارات المدارس لتوفير الجو النفسي الملائم والبيئة المريحة لهم لأداء الاختبار.

وقام الثقفي بجولات ميدانية للوقوف على انطلاقة اختبارات وأعمال نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة استهلها بمدرسة ابن خلدون الثانوية حيث تجول داخل قاعات الاختبارات واستمع لانطباعات الطلاب عن الأسئلة، كما اطلع على آلية عمل لجان التوزيع والتصحيح وتدقيق أوراق إجابات الطلاب قبل رصد الدرجات النهائية بشكل يومي دون أي تأخير في الرصد.

وحث مدير تعليم جدة الطلاب بعدم التعجل في تدوين الإجابات والاستفادة من الوقت المخصص بالكامل لكل مادة، كما حثهم على العودة إلى المنازل فور الانتهاء من أداء الاختبارات، وأخذهم القسط الكافي من الراحة استعدادا لاستذكار اختبارات اليوم التالي والبعد عن أماكن التجمعات والتفحيط وضعاف النفوس وكذلك رفاق السوء.

وفِي نهاية الجولة أكد الثقفي أن انطلاقة الاختبارات كانت مبشرة والأسئلة متنوعة وشاملة وسط ارتياح الطلاب مشيرا بأن القيادات التعليمية بنين وبنات وأكثر من ١٣٠٠ مشرف ومشرفة يتواجدون في الميدان لمتابعة سير الاختبارات وتسهيل أي معوقات قد تحدث منوها بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمرورية لضبط أي مخالفات سلوكية قد تقع بالقرب من المدارس حرصا على سلامة الطلاب مهيبا بأولياء الأمور متابعة وصول أبنائهم إلى منازلهم بعد انتهاء الاختبارات.

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