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شاهد.. مدير جامعة المؤسس يطمئن على صحة مبتعث تعرض لحادث بالرياض

عند قدومه خلال إجازة نهاية العام لزيارة ذويه

زار مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي المحاضر ذيب بن عبد الله الحارثي المبتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، والذي يتلقى العلاج حالياً بمستشفى الملك سعود بالرياض إثر حادث مروري تعرض له عند قدومه خلال إجازة نهاية العام لزيارة ذويه.

 

ورافق اليوبي عميد كلية تصاميم البيئة الدكتور محمد الجوفي وعميد كلية السياحة الدكتور إبراهيم الصيني وعدد من قيادات الجامعة. 

 

وطمأن مدير الجامعة والد الحارثي بأن الجامعة توفر له كافة التسهيلات الطبية التي قد يحتاجها في مستشفى الجامعة وستواصل الجامعة دعمه وتشجيعه حتى ينهي دراسته حالما يتماثل للشفاء، سائلاً الله أن يتمم له الشفاء ويحفظه لأهله ووطنه.

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شاهد.. مدير جامعة المؤسس يطمئن على صحة مبتعث تعرض لحادث بالرياض
سبق

زار مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي المحاضر ذيب بن عبد الله الحارثي المبتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، والذي يتلقى العلاج حالياً بمستشفى الملك سعود بالرياض إثر حادث مروري تعرض له عند قدومه خلال إجازة نهاية العام لزيارة ذويه.

 

ورافق اليوبي عميد كلية تصاميم البيئة الدكتور محمد الجوفي وعميد كلية السياحة الدكتور إبراهيم الصيني وعدد من قيادات الجامعة. 

 

وطمأن مدير الجامعة والد الحارثي بأن الجامعة توفر له كافة التسهيلات الطبية التي قد يحتاجها في مستشفى الجامعة وستواصل الجامعة دعمه وتشجيعه حتى ينهي دراسته حالما يتماثل للشفاء، سائلاً الله أن يتمم له الشفاء ويحفظه لأهله ووطنه.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
05:29 PM
عند قدومه خلال إجازة نهاية العام لزيارة ذويه

شاهد.. مدير جامعة المؤسس يطمئن على صحة مبتعث تعرض لحادث بالرياض

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محمد حضاض - جدة
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1,565

زار مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي المحاضر ذيب بن عبد الله الحارثي المبتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، والذي يتلقى العلاج حالياً بمستشفى الملك سعود بالرياض إثر حادث مروري تعرض له عند قدومه خلال إجازة نهاية العام لزيارة ذويه.

 

ورافق اليوبي عميد كلية تصاميم البيئة الدكتور محمد الجوفي وعميد كلية السياحة الدكتور إبراهيم الصيني وعدد من قيادات الجامعة. 

 

وطمأن مدير الجامعة والد الحارثي بأن الجامعة توفر له كافة التسهيلات الطبية التي قد يحتاجها في مستشفى الجامعة وستواصل الجامعة دعمه وتشجيعه حتى ينهي دراسته حالما يتماثل للشفاء، سائلاً الله أن يتمم له الشفاء ويحفظه لأهله ووطنه.

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