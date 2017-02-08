شاهد.. مدير عام حرس الحدود يُعزي أسرة الشهيد "المحياوي" بينبع النخل

"البلوي": سنزداد إصرارًا وعزيمة دفاعًا عن أرض الوطن

نقل مدير عام حرس الحدود الفريق "عواد بن عيد البلوي"، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، وولي ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان"، وتعازي منسوبي حرس الحدود كافة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف "سعد حمدان محمد المحياوي الجهني" من منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد في قطاع الطوال بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه.

وزارَ "مدير عام حرس الحدود" -اليوم الأربعاء- منزل أسرة الشهيد "المحياوي" بحي الريان بمركز الجابرية في ينبع النخل، يرافقه قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة "اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني"، سائلًا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الفريق "البلوي" أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم؛ بل ستزيدهم إصرارًا وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن الشهيد كان من خيرة زملائهم خلقًا وعملًا.

وأعرب والد وأقارب الشهيد عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد وزير الدفاع؛ على تعازيهم ومواساتهم، واهتمامهم، التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي.