شاهد.. مدير عام صحة الرياض يتفقد مستشفى حوطة بني تميم

زار المرضى المنومين واطلع على سير العمل

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض "الدكتور ناصر الدوسري" صباح اليوم الخميس؛ بزيارة تفقدية لمستشفى حوطة بني تميم العام، وقف خلالها على احتياجات المستشفى وزار المرضى المنومين واطلع على سير العمل بالمستشفى.

وكان في استقبال مدير صحة الرياض فور وصوله مستشفى حوطة بني تميم صباح اليوم الخميس: المشرف العام ومدير المستشفى "سعود القرون"، والمساعد الطبي والمساعد الإداري وعدد من منسوبي المستشفى، بعدها قام الدكتور "الدوسري" بجولة تفقدية داخل المستشفى شملت قسم الطوارئ والأقسام الداخلية والعناية المركزة، كما قام بزيارة للمرضى المنومين وقدم لهم باقات من الورد، واطمأن على حالاتهم الصحية واستمع لمطالبهم واطلع على الخدمات المقدمة لهم.

وأثنى في الوقت نفسه على ما تبذله إدارة المستشفى ومنسوبيه من جهود لتقديم خدمات صحية للمرضى، متمنيًا لهم السير قدمًا لما فيه خدمة المريض والمراجع.