شاهد.. مساجد ومعالم وأحياء عاصمة السياحة الإسلامية

تحتضن خلال الأيام المقبلة عدداً من الفعاليات المتنوعة

تحتضن المدينة المنورة عاصمة الإسلامِ الأولى ومنطلق الدعوة المحمّدية خلال الأيام المقبلة العديد من الفعاليات المتنوعة، بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017 م، حيث تم تجهيز بعض المواقع لإقامة تلك الفعاليات، وتحديد يوم السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017 موعداً لانطلاق رزنامة فعاليات المناسبة التي تعيشها طوال العام الجاري بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.



ورصد المصور عزت فاروق أهم المساجد والمعالم الإسلامية لعاصمة السياحة الإسلامية، التي تضم أكثر من 200 موقع ومعلم سياحي، تتنوع بين الأماكن والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وعدد من المساجد التاريخية والمعالم المرتبطة في السيرة النبوية وبالتاريخ عبر العصور.



وجاءت أهم المعالم التي رصدها المصور عزت فاروق في أوقات مختلفة المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والسبع المساجد ومسجد القبلتين، ومسجد الميقات وبعض القصور والسدود القديمة والقلاع التاريخية وأحياء ونخيل المدينة المنورة.

