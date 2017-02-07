النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مساجد ومعالم وأحياء عاصمة السياحة الإسلامية

تحتضن خلال الأيام المقبلة عدداً من الفعاليات المتنوعة

تحتضن المدينة المنورة عاصمة الإسلامِ الأولى ومنطلق الدعوة المحمّدية خلال الأيام المقبلة العديد من الفعاليات المتنوعة، بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017 م، حيث تم تجهيز بعض المواقع لإقامة تلك الفعاليات، وتحديد يوم السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017 موعداً لانطلاق رزنامة فعاليات المناسبة التي تعيشها طوال العام الجاري بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.
 
ورصد المصور عزت فاروق أهم المساجد والمعالم الإسلامية لعاصمة السياحة الإسلامية، التي تضم أكثر من 200 موقع ومعلم سياحي، تتنوع بين الأماكن والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وعدد من المساجد التاريخية والمعالم المرتبطة في السيرة النبوية وبالتاريخ عبر العصور.
 
وجاءت أهم المعالم التي رصدها المصور عزت فاروق في أوقات مختلفة المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والسبع المساجد ومسجد القبلتين، ومسجد الميقات وبعض القصور والسدود القديمة والقلاع التاريخية وأحياء ونخيل المدينة المنورة.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مساجد ومعالم وأحياء عاصمة السياحة الإسلامية
سبق

تحتضن المدينة المنورة عاصمة الإسلامِ الأولى ومنطلق الدعوة المحمّدية خلال الأيام المقبلة العديد من الفعاليات المتنوعة، بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017 م، حيث تم تجهيز بعض المواقع لإقامة تلك الفعاليات، وتحديد يوم السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017 موعداً لانطلاق رزنامة فعاليات المناسبة التي تعيشها طوال العام الجاري بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.
 
ورصد المصور عزت فاروق أهم المساجد والمعالم الإسلامية لعاصمة السياحة الإسلامية، التي تضم أكثر من 200 موقع ومعلم سياحي، تتنوع بين الأماكن والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وعدد من المساجد التاريخية والمعالم المرتبطة في السيرة النبوية وبالتاريخ عبر العصور.
 
وجاءت أهم المعالم التي رصدها المصور عزت فاروق في أوقات مختلفة المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والسبع المساجد ومسجد القبلتين، ومسجد الميقات وبعض القصور والسدود القديمة والقلاع التاريخية وأحياء ونخيل المدينة المنورة.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:40 PM
تحتضن خلال الأيام المقبلة عدداً من الفعاليات المتنوعة

شاهد.. مساجد ومعالم وأحياء عاصمة السياحة الإسلامية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
4,774

تحتضن المدينة المنورة عاصمة الإسلامِ الأولى ومنطلق الدعوة المحمّدية خلال الأيام المقبلة العديد من الفعاليات المتنوعة، بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017 م، حيث تم تجهيز بعض المواقع لإقامة تلك الفعاليات، وتحديد يوم السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017 موعداً لانطلاق رزنامة فعاليات المناسبة التي تعيشها طوال العام الجاري بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.
 
ورصد المصور عزت فاروق أهم المساجد والمعالم الإسلامية لعاصمة السياحة الإسلامية، التي تضم أكثر من 200 موقع ومعلم سياحي، تتنوع بين الأماكن والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وعدد من المساجد التاريخية والمعالم المرتبطة في السيرة النبوية وبالتاريخ عبر العصور.
 
وجاءت أهم المعالم التي رصدها المصور عزت فاروق في أوقات مختلفة المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والسبع المساجد ومسجد القبلتين، ومسجد الميقات وبعض القصور والسدود القديمة والقلاع التاريخية وأحياء ونخيل المدينة المنورة.
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,756
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,146
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة