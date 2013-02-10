شاهد.. مسنّ بقدم واحدة يصر على صعود قمة جبل النور لحظة الغروب

لقطات يرصدها "الهذلي" في موقع ظهرت به أنوار النبوة وخلوته للعبادة

رصدَ المصوّر "محمد الهذلي" وافداً مسناً باكستانياً كان قد أصرَّ على صعود "جبل النور" بقدمٍ واحدة، والوقوف على قمته، والتي يبلغ ارتفاعها 642 متراً؛ بهدف الزيارة والاطلاع على هذا الموقع التاريخي، والذي يقع شمال شرق المسجد الحرام، ويطلّ على طريق العدل، وجاء مسماه، وفقاً لما ذكرته الكتب التاريخية، لظهور أنوار النبوة فيه؛ حيث كان النبي يخلو فيه بنفسه؛ ليعبد الله قبل البعثة في غار حراء.

وكان "الهذلي" قد دأب على اختيار المواقع الدينية والتاريخية لتصويرها، وبعض المواقع السياحية التي تشتهر بها المدن بالمملكة؛ حيث اختار هذه المرة "جبل النور" من أجل رصد لحظة الغروب عليه، وتواجدَ بكاميراته الاحترافية من بعد صلاة العصر حتى ما بعد المغرب؛ ذلك على قمته الأشبه بـ"الطربوش"، أو "سنام الجمل".