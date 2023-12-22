شاهد.. معرض جدة للكتاب في يومه الخامس.. إقبال كبير وشكوى من نار الأسعار و100 شاشة لخدمة الزوار

450 دار نشر من 30 دولة و1.5مليون عنوان.. وهذه أبرز المؤلفات الجديدة

واصل "معرض جدة الدولي الثاني للكتاب"، الذي افتتح يوم الجمعة الماضية، ويستمر حتى السبت القادم 24 ديسمبر فعالياته، وسط حضور كبير من الزوار، وتقديم الخدمات للحضور من خلال أكثر من 100 شاشة إلكترونية تتوزع في ممرات المعرض تسهيلا لهم في البحث عن الكتب المفضلة، وشباب الفرق التطوعية المساعدة.

المعرض يقام في أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمشاركة 450 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية، ويقدم معرض جدة للكتاب هذا العام ما يزيد عن مليون و500 ألف عنوان في شتى النواحي المعرفية. ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري، واشتكى عدد من الزوار من ارتفاع أسعار الكتب عن العام السابق بشكل كبير, وأرجع أصحاب دور النشر ذلك إلى الغلاء في الأسعار ومستلزمات وتكاليف الطباعة.

وشهد المعرض اليوم توقيع عدد من المؤلفين لكتبهم في أجنحة المعرض، فقام المؤلف عبد الحي الزهراني بتوقيع كتابه "تحفة البيان عن ماضي تهامة" في المنصة رقم 5، كذلك وقع محمد زكي باشا كتابه "حكاية فنجان قهوة" على نفس المنصة، أما المؤلف عبد الرحيم السالمي وقع كتابه " أنت تسأل 111"، في المنصة رقم 4.

وضمن الفعاليات أقيمت مساء اليوم ندوة تحت عنوان "الصراع الورقي والإلكتروني في صناعة الكتب"، شارك فيها عبدالعزيز حمزة، د.فهد عقران، د.ماجدة غريب، وتقام في الثامنة مساء اليوم أمسية قصصية بعنوان "متعة السرد" بمشاركة الروائي عبدالله التعزي، والقاصة ليلى الأحيدب، والقاص خالد المرضى.

وشهد المعرض توافد الأسر للتمتع بشراء الكتب والاستفادة من الخدمات ابالمناطق الخارجية للمعرض التي تشمل المطاعم وأماكن الجلوس والاستمتاع بمزيج متناغم من الحراك الثقافي والمعرفي.

أما جديد المعرض من عناوين الكتب والمؤلفات، فقد حظي المعرض بالعديد من العناوين، ويشارك مركز دراسات رسالة البيان للدراسات والبحوث هذا العام في المعرض بأكثر من مائة إصدار من بينها عدد من الإصدارات الجديدة التي تنشر لأول مرة.

ومن أبرز الكتب التي تنشرها البيان لأول مرة في هذا المعرض، كتاب(الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري) من تأليف الدكتور خالد الدبيان، وهو كتاب يكشف حقيقة مبادئ ونظم وأعضاء الجمعيات القومية العربية، والتي نشطت في أواخر القرن 13 وبداية القرن 14، كما يسعى الكتاب في تجلية الأبعاد الفكرية والعقدية التي تسعى إلى تحقيقها والتي تجهض من خلالها جملة من المفاهيم الشرعية.

أما الكتاب الثاني والذي ينشر لأول مرة فهو بعنوان (الجنرال في أثر الحاخام.. تغلغل المتدينين في الجيش الصهيوني) لمؤلفه الدكتور صالح النعامي. وتعنى هذه الدراسة برصد مظاهر اختراق التيار الديني اليهودي للجيش والمؤسسة الأمنية الصهيونية. وتسلط الضوء على واحد من أهم المتغيرات التي تؤثر على عملية صنع القرار في الكيان الصهيوني وحركة المجتمع في هذا الكيان.

والكتاب الثالث فهو من تأليف الدكتور ناصر القفاري بعنوان (الغزو الباطني للأمة الإسلامية)، وهو كتاب جامع يقف على حقيقة غزة التيار الباطني للأمة الإسلامية، ويسلط الضوء على نشأته وفرقه واتجاهاته.

كما سعى في كشف أساليبه ومكايده، وبيان آثاره، ثم النظر في كيفية التصدي له.

ويستقبل مركز دراسات البيان للبحوث والدراسات جمهوره الكريم في معرض جدة الدولي للكتاب في الجناح رقم "1040".

المعرض يفتح أبوابه للزوار من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً يومياً طيلة 11 يوماً مدة فعالياته، وتشارك فيه مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخدمية، ودشن المعرض برنامجه الثقافي بندوة عن «الثقافة البصرية والدرامية بالمملكة» بمشاركة المخرجين المسرحيين توفيق الزايدي وصالح أبو عمرة وممدوح سالم، وأدارها الإعلامي فهد آل زيدان، وخصص البرنامج الثقافي للمعرض ندوة حول حقوق المؤلف وقراصنة الإنترنت بمشاركة المحامي أحمد عجب الزهراني، ومدير حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام طارق المهيزع، وأدارها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أنمار بن حامد مطاوع، وتناولت الندوة أهم ما يواجه الناشر والمنتج العربي والعالمي والمتمثل في سطو القراصنة على الإنتاج الورقي والسمعي والمرئي بشكل سافر مما يكبد المنتج خسائر فادحة ويقدم منتجا مشوها للمتلقين، والبحث عن حلول مع تفعيل أنظمة الملكية الفكرية.